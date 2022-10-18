Владимир Путин отметил темпы социально-экономического развития Самарской области под руководством Дмитрия Азарова

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие Самарской области. В ходе встречи Глава государства отметил результаты работы руководителя Самарской области по улучшению инвестиционного климата в регионе и достижению высоких показателей по ряду направлений.

Еще в 2017 году Самарская область занимала в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ 65 позицию. За 5 лет регион, показав одну из лучших динамик в стране, закрепился в первой десятке. Такого результата удалось добиться благодаря системной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Начиная с 2018 года в экономику Самарской области вложено более 1,27 трлн рублей, запущено 80 крупных инвестиционных проектов, из числа которых 68 – в производственной сфере. Ежегодно в регионе создаются десятки предприятий и производственных линий, что позволяет даже в годы пандемии и беспрецедентного санкционного давления создавать свыше 10 тысяч новых рабочих мест. Для реализации своих проектов предприниматели выбирают индустриальные парки, особую экономическую зону «Тольятти», где бизнесу предлагают готовые земельные участки, налоговые и другие виды льгот. Сеть государственных индустриальных парков сегодня представлена 4 площадками, в ближайшее время планируется их увеличение.

Самарская область – один из лидеров в стране по уровню развития государственно-частного партнерства. Так, в регионе ведется строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Это самый крупный проект в России на принципах ГЧП. Всего в Самарской области реализуется более 200 инвестиционных проектов. Как подчеркнул Президент Владимир Путин, инвестпроекты создают хорошие предпосылки для дальнейшего развития.

Сегодня Самарская область укрепляет позитивную динамику инвестиций в основной капитал. В 2021 году общий объем инвестиций в основной капитал региона составил 364,2 млрд рублей – 122,5% к 2020 году в сопоставимых ценах. Такие темпы роста позволили полностью компенсировать инвестиционный спад 2020 года. По динамике развития инвестиций в основной капитал регион занимает 2 место в Приволжском федеральном округе. За первые шесть месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Самарской области составил 152,8 млрд рублей. Этот показатель в текущих ценах на 19,8% превышает значения аналогичного периода прошлого года. При этом темп роста инвестиций тогда составил рекордные 136%.

Последние годы развитие Самарской области, как и всех субъектов РФ в целом, происходит в условиях, связанных с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой и санкционным давлением. Однако экономика региона в целом адаптировалась к этим обстоятельствам. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова были внедрены меры поддержки бизнеса, которые дополнили федеральные, введенные по инициативе Главы государства. В рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики Самарская область занимает 7 место.

В 2021 году индекс промышленного производства (ИПП) в Самарской области составил 103,6% относительно 2020 года. За период январь – август 2022 года по целому ряду направлений ИПП превышает показатели по сравнению с прошлым годом. В целом по региону ИПП за период январь – август составил 93,3%. «Если в апреле-мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года», — отметил Дмитрий Азаров.

В целом, бюджетная политика Самарской области за последние 5 лет претерпела серьезные изменения. Основной принцип – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, прежде всего в долгосрочной перспективе. Результатом этой политики стал опережающий рост доходов областного бюджета. За пять лет доходная база бюджета выросла на 77%, или 116,1 млрд рублей.

«Дмитрий Игоревич, в целом ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки», — отметил Глава государства.

С первых дней работы в должности губернатора Дмитрий Азаров поставил перед Правительством региона задачу по планомерному снижению государственного долга. Благодаря системной и грамотной финансовой политике, которая неоднократно отмечалась на федеральном уровне, за последние 5 лет объем госдолга сократился на треть, более чем на 25 млрд рублей. В 2,5 раза сократилась доля бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств. Только за 6 месяцев 2022 года долговая нагрузка снизилась на 3,7 %. Это позволяет привлекать на развитие области крупные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. За 5 лет федеральные поступления в областной бюджет увеличились в 3,3 раза, и в 2022 году составили более 70 млрд рублей.

«У вас финансы в хорошем, здоровом состоянии находятся», — отметил Президент страны.

Фото: пресс-служба Кремля