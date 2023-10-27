178

Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел встречу с руководством Фонда развития территорий. Ключевой темой разговора стало решение проблем граждан-участников долевого строительства, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Речь идет о двух стройках, значащихся в Едином реестре проблемных объектов, – «Прогресс-Н» и «Монолит +».

Решению проблем участников долевого строительства Губернатор Дмитрий Азаров уделяет приоритетное внимание. Правительство региона находится в постоянном контакте с федеральным Фондом развития территорий. Благодаря этому конструктивному взаимодействию удалось существенно нарастить темпы решения вопроса.

За период с сентября 2017 года по настоящее время в регионе были восстановлены права более 6,5 тысяч семей пострадавших граждан – участников долевого строительства, из числа проблемных исключены более 80 жилых домов. Только за прошлый год региону удалось исключить из реестра 31 объект. Для сравнения, годом ранее было исключено 14 домов.

Губернатором поставлена задача до конца 2023 года восстановить права всех дольщиков, дома которых попали в Единый реестр проблемных объектов – либо достроив дома, либо выплатив гражданам денежные компенсации.

На начало года в едином реестре проблемных объектов страны значилось 11 наиболее крупных капиталоемких объектов Самарской области. К настоящему времени их осталось шесть.

Многие из них активно достраивают и готовят к вводу в эксплуатацию. Так, завершаются работы на 16-этажном 5-секционном жилом доме по адресу: 18-й километр Московского шоссе (напротив ТЦ «Московский»). Строится объект застройщика «Горос» – 6-секционное жилое здание переменной этажности в районе улицы Черемшанской. Продолжаются работы на объекте на ул. Димитрова, 74а (2 этап), застройщиком здесь выступает созданный Правительством Самарской области Самарский региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Восстановление прав по объектам застройщиков ООО «Прогресс-Н» и «Монолит+» ожидается с применением механизмов федерального Фонда.

ООО «Прогресс-Н» приступило к строительству двухсекционного жилого дома на улице Советской Армии в 2016 году, однако не исполнило своих обязательств, в связи с чем региональным правительством в Фонд развития территорий в 2021 году было направлено ходатайство о банкротстве застройщика и восстановлении прав граждан механизмами федерального фонда. С мая 2022 года компания находится в процедуре банкротства. Пострадавшими в результате действий этого застройщика признано более 250 человек.

Второй объект – многоквартирный дом в поселке Петра Дубрава Волжского района от застройщика «Монолит+» – начали возводить в 2013 году. Здание планировали построить в шесть этажей, площадь жилых помещений должна была составить свыше 6,5 тысячи квадратных метров. Квартиры здесь успели купить 44 дольщика, они и были признаны пострадавшими. Степень готовности дома составляет 22%. В 2021 году Фондом развития территорий было принято решение о финансировании завершения строительства этого проблемного объекта. Но в ходе технического обследования и проведения проектной работы было установлено, что здание не соответствует установленным нормам и подлежит демонтажу. На встрече в Москве обсуждали итоговое решение по двум этим домам и сроки принятия решений Федеральным фондом.

«Нам удалось договориться. В ноябре наблюдательный совет Фонда планирует принять решение о выплатах дольщикам этих объектов, до конца года люди получат деньги. Таким образом, мы прогнозируем, что все шесть объектов до конца года будут исключены из реестра», – прокомментировал итоги встречи Виктор Кудряшов.

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Самарской области