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Вашингтон может заключить с Москвой выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением украинского конфликта, пишет "Газета." со ссылкой на американское издание The National Interest.

«Единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с РФ по разработке редкоземельных металлов», — говорится в статье.

В материале уточняется, что такой шаг позволит Вашингтону снизить зависимость от китайских ресурсов. При этом РФ останется сырьевой супердержавой, на территории которой находится одно из самых прибыльных месторождений редкоземельных металлов в мире.

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