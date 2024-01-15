В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ

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Турция, исходя из собственных национальных интересов, должна выстоять перед давлениям Запада по вопросу применения антироссийских санкций. Об этом 15 января заявил «РИА Новости» председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно», — сказал он.

Перинчек добавил, что нынешние проблемы своей экономики Турция сможет преодолеть лишь в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном, поскольку эти страны являются стратегическими партнерами Анкары в экономике, пишут "Известия".

«Санкции в отношении этих стран — это санкции в отношении Турции», — отметил политик.