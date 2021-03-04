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В Тольятти готовят дорожную карту решения главных экологических проблем

4 марта 2021 20:11
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В администрации Тольятти прошло очередное заседание экологического Совета.

2 марта в администрации Тольятти под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки прошло очередное заседание экологического Совета. Вниманию журналистов и общественности представили результаты научно-исследовательских работ по комплексному определению состава атмосферного воздуха и технико-экономического обоснования по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего химического ОАО "Фосфор".

Первым с докладом выступил директор Института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Павел Мельников. В ходе презентации Павел Анатольевич подробно остановился на результатах исследования как количественного, так и качественного состава загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе Тольятти.

В частности, он отметил, что по итогам проведенных с помощью передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ) работ удалось определить вещества, концентрация которых в воздухе оказалось наибольшей. По частотепревышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в их числе оказались: фенол, стирол, этилбензол. Однократно были зафиксированы превышения ПДК по оксиду углерода, метанолу и взвешенным веществам. Наряду с этим был сформирован список приоритетных загрязнителей. В него вошел целый ряд органических соединений, источниками которых с высокой долей вероятности можно считать автотранспорт и промышленные предприятия.

Также Павел Мельников рассказал об источниках появления на территории Тольятти характерного запаха, на который чаще всего и жалуются горожане. Он обусловлен наличием следующих соединений: пентаналь, гексаналь, гептаналь, различного рода кислоты, толуол, ксилолы, бензальдегид, ацетофенон. К примеру, масляная, изомасляная и валериановая кислоты обладают очень неприятным резким запахом прогорклого масла. Присутствуя в воздухе даже в незначительных количествах, они могут вызвать неприятные ощущения, при этом, их концентрация будет ниже ПДК.

Кроме того, в ходе научно-исследовательской работы удалось выявить и сформировать перечень веществ, специфичных именно для атмосферного воздуха Тольятти. В него вошли такие вещества как: 4,4-диметил-1,3-диоксан, диэтилкарбонат, 2,5-диметил-2,5-гександиол, фенол, метоксифенилоксим, бензамид. В некоторых случаях они могут являться маркерами для определения источника их выброса.

Присутствие указанных выше веществ в атмосферном воздухе обусловлено выбросами предприятий северного промышленного узла (синтез каучука, капролактама, синтетических смол, выбросы очистных сооружений и др.).

Таким образом, фактически ухудшение качества атмосферного воздуха в городском округе Тольятти связано не с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, а с наличием раздражающих запахов.

Действующая система гигиенического нормирования уже не отвечает современным требованиям, так как население волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность.

В Российской Федерации на законодательном уровне отсутствует понятие "региональный норматив запаха", отсутствуют правовые основания для его определения и установления, а также последующего мониторинга.

Таким образом, решение проблемы лежит в законодательной плоскости.

По результатам работы были сформированы рекомендации, которые специалисты Института химии и энергетики ТГУ поделили на несколько основных блоков. Во-первых, ученые ТГУ указали на необходимость в осуществлении мониторинга за качеством топлива, реализующегося на территории Тольятти, а также в усилении контроля за прохождение ТО транспортных средств.

Второй блок рекомендаций включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение выбросов промышленными предприятиями. Отметим, что администрацией Тольятти уже направлены выводы и рекомендации, в том числе и перечень веществ обнаруженных в ходе исследования, крупным предприятиям города, включая химические, для анализа и выполнения рекомендаций по модернизации производств и снижению выбросов загрязняющих веществ.

- Отдельного внимания заслуживают рекомендации, связанные с совершенствованием законодательства. В своей научной работе мы рекомендуем поддержать законопроект по нормированию веществ по запаху, который сейчас рассматривается в Государственной Думе РФ. Во многих развитых странах подобная практика уже существует, - подчеркнул во время своего выступления Павел Мельников.

Добавим, что опираясь на результаты исследования ТГУ, в настоящее время специалисты управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти разрабатываю дорожную карту по реализации выводов рекомендаций. Впоследствии этот документ будет представлен широкой общественности и в городской Думе.

- Сейчас перед нами стоит очень важная задача - до 1 апреля 2021 года разработать дорожную карту по реализации выводов и рекомендаций в целях улучшения экологической обстановки в Тольятти. Рассмотрев все рекомендации, мы должны определить четкие сроки исполнения всех планируемых мероприятий. Это работа не одного года, но если мы успешно реализуем все запланированное, то добьемся положительных результатов, а Тольятти станет примером для других городов России в плане комплексного подхода в решении экологических проблем, - отметила на заседании руководитель профильного городского экологического ведомства Надежда Павлинова.

Продолжила совещание экологического Совета заведующая кафедрой "Химическая технология и промышленная экология"Самарского государственного технического университета Ольга Тупицына. Профессор СамГТУ представила общественности и СМИ результаты технико-экономического обоснования работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего химпредприятия "Фосфор". Отметим, что данная исследовательская работа была проведена для того, чтобы включить тольяттинскую промышленную зону в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда, формируемого Минприроды России. В дальнейшем это позволит городу получить финансовую поддержку на ликвидацию опасных отходов.

По словам Ольги Владимировны, в ходе проведения полевых и камеральных исследований, а также работ с исходно-разрешительной документацией было обследовано 13 участков, из которых 12 расположены на основной производственной площадке, еще один - за пределами, в районе Васильевских озер. На протяжении 2020 года специалисты, проводившие анализ, неоднократно наблюдали очаги наступлений пожароопасных инцидентов. Самыми опасными являются №5 (бывший склад хранения жёлтого фосфора), а также участки №10, 11 и 12. Сегодня на этих четырех локациях сосредоточено боле 70% фосфорсодержащего шлама. В общей сложности на территории бывшего ОАО "Фосфор" располагается около 14000 тонн строительного мусора и загрязняющих веществ 2-го, 3-го и 4-го классов опасности. Из доклада следует, что указанные отходы не могут быть перемещены и захоронены на полигонах, наиболее применимый метод их утилизации - термический, который подразумевает низкотемпературное сжигание шламов в специальной установке с эффективностью очистки отходящих газов более 96%.

На первом этапе масштабных работ необходимо, по итогам включения территорий бывшего ОАО "Фосфор" в государственный реестр накопленного вреда окружающей среде, сформировать участки, закрепив за собственником, включить отходы в федеральный классификационный каталог отходов, провести технический аудит зданий и сооружений, разработать проектную документацию с получением соответствующих экспертных заключений и организовать для спецтехники, в том числе пожарной, подъездные пути. Отметим, что восстановить территорию бывшего ОАО "Фосфор" планируется до состояния земельного участка промышленного назначения.

Рассмотрев оба вопроса, участники совещания определили порядок приема рекомендаций и предложений от общественных организаций, передает пресс-служба администрации Тольятти.

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