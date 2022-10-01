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В Самаре состоялась патриотическая акция в поддержку итогов референдумов

1 октября 2022 12:25
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в Самаре состоялась патриотическая акция в поддержку итогов референдумов

30 сентября 2022 года в Самаре на площади Куйбышева прошла патриотическая акция в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Самарцы собрались на главной площади областной столицы, чтобы проявить солидарность с жителями территорий, где проходил референдум.

В пятницу в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав России. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в обращении к гражданам подчеркнул: «За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодёжь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».

Значимость и важность этого события трудно переоценить. Исторические дни голосования в буквальном смысле определили будущее не только голосовавших территорий, но и каждого россиянина, каждого из нас.

«Сегодня все мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории. Новейшей истории нашей страны – России. Истории мужества, отваги, братства и взаимопомощи. Жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приближали этот день как могли. Они возвращаются домой, в Россию. И мы приветствуем их на Родине», – сказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после церемонии подписания договоров, на которой присутствовал лично.

По поручению Главы региона всех собравшихся на площади Куйбышева, поздравил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. «Это знаменательный, исторический день. Почти шесть миллионов человек после долгих лет неопределенности, ожидания наконец-то вернулись домой. И сегодня мы можем сказать, что именно в эти минуты они находятся на своей исторической Родине. Я уверен, что теперь у них все будет хорошо, все эти люди находятся под защитой нашего общего Отечества», – сказал он.

Самарская область одна из первых заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой народной республике. Уже несколько месяцев там работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги. Неравнодушные жители области отправили и отправляют тонны гуманитарных грузов.

Представители Общественной палаты Самарской области и областного Правительства, депутаты Самарской Губернской Думы, артисты, лидеры патриотических, волонтерских и молодежных организаций губернии, жители и гости Самарской области выразили единодушную поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в их желании быть вместе с Россией. Они собрались вместе, проявив сплоченность, уверенность в своей стране и Президенте, сопереживание, гордость за историческое воссоединение и выбор жителей регионов, в которых прошли референдумы.

«Люди, наконец, заслужили лучшей жизни, чем там! Я надеюсь, теперь всё будет хорошо!», – едва сдерживает эмоции самарец Владимир Кузькин, участник акции.

«Донбасс вернулся в Россию, это была истинная Россия, и они сегодня с нами, мы рады!», – сказал Николай Лощинин, член ветеранской организации Советского района г.Самара, ветеран ракетных войск стратегического назначения.

«Сегодня торжественный момент. Это для нас значимое событие – вступление братских народов в Россию, многострадального народа, они 8 лет страдали. И мы, как настоящий братский народ, поддержали их. Я считаю своим долгом присутствовать здесь, поддержать если не там, то хотя бы здесь», –  говорит участник патриотической акции, житель Самары Николай Ткаченко.

«Поддержать и здесь, и там» – на мероприятии присутствовали самарцы, призванные по мобилизации, в их числе и те,  кто работает в органах власти: сотрудники Правительства Самарской области, администрации Самары, других муниципальных и региональных органов власти, депутаты. Повестку в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, получил и депутат Дмитрий Холин, заместитель командира батальона, председатель Комитета по регламенту Самарской Губернской Думы: «Сегодняшнее мероприятие – это новая точка, когда наша страна стала ещё больше, когда фактически мы снова восстановили историческую справедливость. И территории, которые объединены общей историей, общей культурой и общей верой будут жить в одном пространстве. И мы будем общаться без каких либо границ, без каких-либо проблем, когда кому-то запрещают разговаривать на языке другого человека. Мы будем жить в условиях, когда в учебниках не будет сеяться вражда для того, чтобы вкладывать в сознание школьников чувство ненависти к своему соседу. А главное – вместе мы сможем жить и развиваться быстрее. Когда каждый привносит лучшее, что у него есть, – выигрывают все.

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