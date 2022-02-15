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В Самаре первый реабилитационный центр для бездомных животных может быть построен в Красноглинском районе 

15 февраля 2022 09:37
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В Самаре первый реабилитационный центр для бездомных животных может быть построен в Красноглинском районе 

В Госдуме поддержали предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак.

Речь идет о комплексе мер, которые упорядочат правила обращения с животными, в том числе - безнадзорными, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак. 

«Сегодня ответственность как со стороны должностных лиц, так и со стороны граждан, являющихся владельцами животных, явно недостаточна. Поэтому внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность для чиновников за несоблюдение законодательства об ответственном отношении с животными и за неисполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Помимо уголовной ответственности будут серьезные штрафы – до 200 тысяч рублей», - пояснил Владимир Бурматов.

Эта мера коснется и хозяев питомцев.

«30% всех нападений по статистике являются нападениями владельческих собак – то есть тех, которые не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы предлагаем в целом запретить такое явление, которое называется самовыгул (прим. когда домашнее животное гуляет без присмотра). А за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональных КоАПах, установить дополнительную ответственность за покусы и выброшенных животных», - добавил он.

По словам Владимира Бурматова, участники рабочей группы, в состав которой вошли представители органов власти из регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали предложения о реализации механизма государственно-частного партнерства при строительстве приютов, что позволит выделять на упрощенной основе землю и подводить коммуникации к строящимся приютам, дав им возможность развиваться. Соответствующий законопроект уже внесла «Единая Россия».

Был также одобрен механизм социального предпринимательства как метода стимулирования этой деятельности и инициатива о направлении федеральных средств на строительство приютов в субъектах РФ на условиях софинансирования.

По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, необходимо выработать сбалансированные решения, которые защитят людей от нападения собак и не позволят перейти к необоснованному умерщвлению животных или живодерским методам отлова.

«Мы говорим сегодня о регистрации животных, которые проходят систему отлова, вакцинации и возврата, чтобы избежать возможности их повторного отлова», - считает Александр Хинштейн.

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн встретился с руководством самарской ветклиники "ФлагманВет" и представителями подрядчика мэрии Самары по отлову животных, чтобы обсудить передачу питомника ветеринарной клинике для строительства первого реабилитационного центра для бездомных животных в рамках ГЧП11 компании рядом с поселком Козелки в Красноглинском районе города.

По убеждению парламентария проблема бродячих животных должна решаться комплексно: «Во — первых, приоритет в отлове следует отдавать социально ориентированным НКО. К этому нельзя допускать безответственных и жестоких людей. Во-вторых, нужно создавать полноценные центры реабилитации в рамках государственно-частного партнёрства. И в-третьих, на региональном уровне должна быть создана электронная система, где будет зарегистрирована каждая отловленная собака».

Напомним, 9 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при создании приютов для животных - это поможет привлечь частные инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких объектах.

Документ уже получил положительный отзыв Правительства, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию. Как отмечают авторы документа, обеспеченность приютами в регионах составляет не более 25%, при этом инвесторы заинтересованы в реализации таких социально значимых проектов. Также использование механизма государственно-частного партнерства сократит расходы на строительство приютов за счет упрощения процедуры.

 

Теги: Единая Россия Животные

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