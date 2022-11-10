В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самара

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Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара было принято на 39-ом заседании Думы городского округа Самара, которое прошло в четверг, 10 ноября.



В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Устава городского округа Самара Глава городского округа Самара избирается Думой городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.



Решением Думы городского округа Самара от 26.12.2017 № 269 Главой городского округа Самара избрана Елена Владимировна Лапушкина. В декабре 2022 года истекает пятилетний срок полномочий действующего Главы города.



Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара». Положение утверждено Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596.



«Каким должен быть глава города? Прежде всего, это должен быть компетентный человек. Знающий и любящий город, уважающий его жителей. Он должен иметь представление не только о благоустройстве города, но и его функционировании, постоянном развитии, иначе можно перейти в стагнацию. На протяжении пяти лет, которые практически позади, город, несмотря на все трудности, находился в развитии. Сейчас у нас есть задел на ближайшее время: объекты социальной сферы, которые будут построены, программы по содержанию дорожного фонда, от которых мы не отступимся. Мы всегда работаем чуть на опережение, и кандидатам это нужно учитывать», - прокомментировал спикер городского парламента Алексей Дегтев.

Документы для участия в Конкурсе принимаются с 14 ноября 2022 года до 14 декабря 2022 года (включительно) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30, по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124, кабинет 105. С перечнем требований к будущему руководителю можно ознакомиться на сайте городской Думы.



Настоящее Решение Думы городского округа Самара принято в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596.

Фото: администрация Самары