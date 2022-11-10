В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самара

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас к поликлинике в селе Красный Яр прикреплено около 3 тысяч детей — жители районного центра и соседних населенных пунктов.
Юные пациенты Красноярской ЦРБ получают медпомощь в «бережливой поликлинике»
Как подчеркивают специалисты, рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев.
Тольяттинские онкологи провели почти 25 тысяч обследований на новом оборудовании
По итогам Самарастат планирует оценить данные об уровне доступности сети Интернет, а также о качестве и удобстве получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.
Самарастат: в Самаре проведут мониторинг использования населением информационных технологий
Это котельная мощностью полтора мегаватта на улице Трубной.
В Куйбышевском районе Самары одна из двух новых котельных готова к сдаче в эксплуатацию
Дмитрий Азаров одним из первых в России стал вести страницы в социальных сетях.
Все главы районов и городов Самарской области стали активно вести личные страницы в соцсетях
Екатерина Колотовкина - председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.
«Обернитесь»: на телеканале «ГИС» вышел новый выпуск «Присяга на любовь» с Екатериной Колотовкиной
Дети сотрудников областной Госавтоинспекции также приняли участие в олимпиаде.
Продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
На службу в органы внутренних дел Тамара Будаева пришла в августе 1974 года
Сотрудники полиции поздравили с днем рождения одну из легендарных женщин самарской полиции
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.06
0.08
EUR 61.24
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самара

10 ноября 2022 16:39
177
В декабре 2022 года истекает пятилетний срок полномочий действующего главы города.

Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара было принято на 39-ом заседании Думы городского округа Самара, которое прошло в четверг, 10 ноября.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Устава городского округа Самара Глава городского округа Самара избирается Думой городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.

Решением Думы городского округа Самара от 26.12.2017 № 269 Главой городского округа Самара избрана Елена Владимировна Лапушкина. В декабре 2022 года истекает пятилетний срок полномочий действующего Главы города.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара». Положение утверждено Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596.

«Каким должен быть глава города? Прежде всего, это должен быть компетентный человек. Знающий и любящий город, уважающий его жителей. Он должен иметь представление не только о благоустройстве города, но и его функционировании, постоянном развитии, иначе можно перейти в стагнацию. На протяжении пяти лет, которые практически позади, город, несмотря на все трудности, находился в развитии. Сейчас у нас есть задел на ближайшее время: объекты социальной сферы, которые будут построены, программы по содержанию дорожного фонда, от которых мы не отступимся. Мы всегда работаем чуть на опережение, и кандидатам это нужно учитывать», - прокомментировал спикер городского парламента Алексей Дегтев.

Документы для участия в Конкурсе принимаются с 14 ноября 2022 года до 14 декабря 2022 года (включительно) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30, по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124, кабинет 105. С перечнем требований к будущему руководителю можно ознакомиться на сайте городской Думы.

Настоящее Решение Думы городского округа Самара принято в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно, как Самару украсят к Новому году
10 ноября 2022  13:10
Стало известно, как Самару украсят к Новому году
270
Дмитрий Азаров обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
10 ноября 2022  09:35
Дмитрий Азаров обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
226
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
9 ноября 2022  13:05
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
1855
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
753
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
663
Весь список