В Кремле дали оценку действиям подростков из «ЧВК Редан»

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Неформальное молодежное движение «ЧВК Редан» не несет ничего хорошего российской молодежи. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержания подростков в Москве, пишут "Известия".

«Внимание обратили, на это нужно реагировать, важно пресекать противоправные действия. Скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком «минус», и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на движение.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних. Более 226 молодых людей, которые могут быть причастны к неформальному движению, были задержаны перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк» на севере столицы. У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи.

Разработчик программы мониторинга интернета «Демон Лапласа» Евгений Венедиктов рассказал «Известиям», что в соцсетях существует порядка 150 тематических сообществ «ЧВК Редан», вовлеченных в шумиху вокруг серии массовых драк. Причем 90% групп созданы после 24 февраля, когда произошла первая крупная драка с участием представителей этой субкультуры в московском «Авиапарке».

По словам Венедиктова, в демонстративной агрессии и принадлежности к некой общности подростки пытаются реализовать потребность личности в безопасности. И пока этого не произойдет, несовершеннолетние будут чаще погружаться в деструктивные культы и субкультуры, транслируемые в соцсетях и мессенджерах.

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде, подражая преступной группировке «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Символом этой группировки является паук с цифрой четыре.

Фото: kremlin.ru