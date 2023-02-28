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В Кремле дали оценку действиям подростков из «ЧВК Редан»

28 февраля 2023 15:12
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Песков: неформальное молодежное движение «ЧВК Редан» не несет ничего хорошего российской молодежи.

Неформальное молодежное движение «ЧВК Редан» не несет ничего хорошего российской молодежи. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержания подростков в Москве, пишут "Известия".

«Внимание обратили, на это нужно реагировать, важно пресекать противоправные действия. Скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком «минус», и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на движение.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних. Более 226 молодых людей, которые могут быть причастны к неформальному движению, были задержаны перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк» на севере столицы. У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи.

Разработчик программы мониторинга интернета «Демон Лапласа» Евгений Венедиктов рассказал «Известиям», что в соцсетях существует порядка 150 тематических сообществ «ЧВК Редан», вовлеченных в шумиху вокруг серии массовых драк. Причем 90% групп созданы после 24 февраля, когда произошла первая крупная драка с участием представителей этой субкультуры в московском «Авиапарке».

По словам Венедиктова, в демонстративной агрессии и принадлежности к некой общности подростки пытаются реализовать потребность личности в безопасности. И пока этого не произойдет, несовершеннолетние будут чаще погружаться в деструктивные культы и субкультуры, транслируемые в соцсетях и мессенджерах.

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде, подражая преступной группировке «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Символом этой группировки является паук с цифрой четыре.

 

Фото:    kremlin.ru

 

Теги: Москва Россия

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