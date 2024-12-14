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В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

"В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ", — сказал Чернышов.

По его словам, основной идеей законопроекта является ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров в виде единовременной выплаты, приуроченной к их дню рождения. Депутат считает, что это позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.

"Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур. Размер выплаты предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения", — отметил парламентарий.

Чернышов рассказал, что в 2023 году законопроект не был принят к рассмотрению из-за двух ключевых причин: документ предлагал новую выплату без изменения действующих федеральных законов, регулирующие порядок начисления и выплаты пенсий, что противоречило законодательным требованиям, а дата вступления закона в силу была указана ретроспективно, что не соответствует принципам юридической техники.

"В новой редакции законопроекта мы устранили эти недостатки. Все изменения, касающиеся порядка предоставления дополнительной выплаты, теперь будут вноситься в законы № 400-ФЗ и № 166-ФЗ. Это гарантирует полное соответствие законодательству. Кроме того, дата вступления закона в силу будет актуализирована, чтобы избежать коллизий", — рассказал вице-спикер Госдумы.

По его мнению, инфляция и рост стоимости жизни негативно сказываются на доходах пенсионеров.

"Средняя пенсия по стране остается на уровне 21 тысячи рублей, что едва покрывает основные расходы пожилых людей. Тринадцатая пенсия в пересчете на проценты — это прибавка лишь 8,3% к размеру пенсии — это едва покрывает размер инфляции и станет не только материальной поддержкой, но и символом заботы государства о своих гражданах, которые внесли свой вклад в развитие страны", — добавил Чернышов.

Парламентарий уверен, что принятие закона станет шагом к восстановлению социальной справедливости и повышению уровня жизни старшего поколения.