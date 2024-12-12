В День Конституции единороссы региона отправили гуманитарный конвой в Курскую область

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Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Вячеслав Федорищев вместе с партийцами и активистами «Молодой Гвардии» принял участие в отправке очередного груза для жителей братского региона.

Из Самары - на Курскую дугу. Продукты питания, вода, тёплые вещи и средства гигиены – очередную фуру загрузили всем необходимым для жителей приграничных территорий Курской области.

«Сегодня вместе с единомышленниками, активистами «Молодой Гвардии» с площади Славы проводили в путь очередной гуманитарный конвой. Были собраны продукты, средства быта, личной гигиены, детские принадлежности, маскировочные сети, окопные свечи, печки», - рассказал секретарь реготделения партии Вячеслав Федорищев.

«Самарские молодогвардейцы ведут большую волонтёрскую работу в области, а также сами выезжают в новые регионы, приграничные территории. Спасибо ребятам и всем неравнодушным жителям Самарской области! Вместе победим!», - отметил он.

Гуманитарную помощь помогли собрать активисты всех 45 местных отделений партии, принимали участие депутаты фракции Единой России» в региональном парламенте и городской Думы.

Доставят груз до места назначения водители предприятия «Автовазтранс» из Тольятти. Для них это - уже 130-ый «автомобиль помощи». За все время спецоперации уже более 20 водителей компании побывали в новых регионах с важной миссией, отметил представитель компании Олег Московченко.

«Ребята многие прошли горячие точки, есть такие. И с воодушевлением выполняют эти рейсы и не отказываются никогда. Видно, что они это делают осознанно. Они понимают насколько этот груз важен, насколько его ждут. И все эти миссии - каждая приближает нашу победу!», - уверен Олег.

Для единороссов и неравнодушных самарцев помощь жителям новых регионов, военнослужащим, а также жителям Белгородской и Курской областей по-прежнему остаётся первостепенной задачей.

Гуманитарную миссию партии поддерживают благотворительные фонды, общественники и волонтёры, жители Самарской области.

«Ребята собирали все своими руками - не только по Самаре в учебных заведениях, в местных отделениях партии «Единая Россия», в муниципальных районах - в малых городах. Буквально сегодня ребята с Сергиевска привезли часть груза», - пояснил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в регионе Антон Родионов.

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Федорищев отметил: потребность в гуманитарной помощи в Курской области большая.

«Давайте договоримся: недели через две, здесь же, на площади Славы встретимся, мы поможем, чтобы не один был «КамАЗ», а десять! Чтобы они все шли конкретным командирам, которые ожидают того, что там загружено. Работу продолжайте! Это одна из наших главных задач не только партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии», а всех нас: помогать, содействовать. Молодцы, продолжайте в том же духе!», - поддержал активистов партии Вячеслав Федорищев.

Груз от Самарского реготделения партии доставит руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер городской думы Самары Сергей Рязанов. А в Курске гуманитарную миссию встретят представители Курского реготделения «Единой России». Ценный груз будет в Курской области уже послезавтра, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"