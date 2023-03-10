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Траектория успеха: старшеклассники Самарской области стали участниками регионального профориентационного проекта «ПрофГотов»

10 марта 2023 18:17
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Идею «примерить» на себя самые разные профессии школьникам предложили молодогвардейцы — активисты молодежного крыла «Единой России».

Все работы хороши — выбирай на вкус. Однако именно этот выбор становится самым непростым в жизни большинства подростков. Помочь определиться — кем быть — ученикам областных школ решил актив   «Молодой гвардии Единой России».

Идею охотно поддержали в старейшем газовом предприятии губернии — «Газпром Межрегионгаз Самара». Генеральный директор компании, депутат фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Михаил Смирнов — в числе главных спикеров проекта.

«Безусловно, поддерживаю проект, потому что он позволит  старшеклассникам пообщаться с профессионалами из разных сфер деятельности, встретиться с представителями вузов, найти новых друзей и стать частью молодёжного сообщества, имеющего схожие профессиональные цели. Нужно выбирать ту работу, которая приносила бы удовольствие, очень важно учиться у грамотных наставников. Двери наших предприятий  всегда открыты для новых сотрудников, можно пробовать свои силы. Барьеров для того, чтобы оказаться в составе нашей дружной компании, нет. На старте мы предлагаем молодым пройти производственную практику, есть возможность также совмещать работу и обучение», — отметил Михаил Смирнов, общаясь с  молодежной аудиторией в первый день работы проекта.

В течение двух месяцев участники «ПрофГотов» под руководством опытных наставников — психологов, профориентологов, будут изучать себя, выявлять свои предпочтения в будущей профессии.

Профориентолог проекта Юлия Аникина говорит о том, что школьников ждет большая работа онлайн и оффлайн: лекции, деловые игры. Ребят также научат выстраивать эффективные коммуникации, «прокачают» эмоциональный интеллект, поработают с цифровым имиджем.

 Среди участников проекта порядка 70 человек — старшеклассники не только из Самары, но и из школ городов и районов Самарского региона. Ребята, в том числе и   Валерия Фекер, прошли  серьезный отбор, чтобы учиться у наставников «ПрофГотов»: представителей предприятий, вузов и лидеров общественных организаций.

«Я хотела бы получить опыт, который мне пригодится  при поступлении, хочу понять, в какой сфере деятельности я могла бы раскрыть себя наиболее полно. Конечно, хотела бы найти здесь единомышленников», - отметила  Валерия Фекер.

По итогам «ПрофГотов» каждый его участник получит не только сертификат о прохождении обучения, но и карьерную карту от профессионального профориентолога, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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