Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области

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В преддверии Нового года из Самары отправилась гуманитарная колонна для участников СВО: военнослужащих 2-ой гвардейской армии, бойцов «Самарского батальона», мобилизованных.



Камуфляжные костюмы, термобелье, оборудование, снаряжение, бензиновые и дизельные генераторы, печки, а также новогодние символы – ёлочки, письма и открытки от самарских школьников и многое другое адресаты получат уже к празднику.



Кроме того, бойцам доставят спецподарки от Губернатора Дмитрия Азарова с символикой Самарской области. Местное предприятие от имени Главы региона в рамках областной новогодней акции готовит к отправке 25 тысяч термосов, чтобы согреть наших солдат в холодное время.