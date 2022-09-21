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Министр обороны Сергей Шойгу объяснил кого будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации, указ о которой сегодня издал Владимир Путин. По его словам, задействовано будет около одного процента "мобилизационного ресурса". В общей сложности призовут 300 тысяч человек. Шойгу заявил будут только тех, кто в запасе.

Он заявил, что это будут в первую очередь люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Cлужащие по призыву не подпадут под мобилизацию, пишет 63.ру.