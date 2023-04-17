Сенатор назвал идею Вассермана декларировать наличные более миллиона рублей шуткой

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Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе декларировать сумму наличных более 1 миллиона рублей на руках, это предложение нежизнеспособно и "не основано на современных экономических законах", передает РИА Новости.

Ранее Вассерман (СРЗП) рассказал, что подготовил законопроект, которым предлагается установить, что налоговую надо уведомлять, если гражданин имеет 1 миллион рублей или эквивалент в другой валюте наличными, так как сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме.

"Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего", - сказал Башкин РИА Новости.

Сенатор отметил, что "это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах".

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