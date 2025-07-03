Самарский губернатор встретится с авторами проектов форума «Сильные идеи для нового времени»

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В четверг, 3 июля, в Москве на пленарном заседании ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» подвели итоги. Мероприятие прошло с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Два проекта от Самарской области вошли в ТОП-100 – «Обучение тактической медицине с VR-технологиями» Дарьи Паршиной из Самарского государственного медицинского университета и «Госпрограмма по сохранению почв с использованием технологий почвозащитного ресурсосберегающего земледелия» Людмилы Орловой, президента НП «Национальное движение сберегающего земледелия». Еще пять проектов региона представлены в ТОП-300.

В ходе заседания Владимир Путин отметил значимую общественную миссию форума – служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей.

В этом году Самарская область продемонстрировала высокую активность и вошла в число лидеров по количеству поданных заявок. «Это говорит о том, что у нас много неравнодушных людей, готовых предлагать смелые решения для развития области и страны, – прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев. – Сегодня Президент страны отметил наш регион».

Всего на участие в форуме из разных субъектов поступило свыше 14 тысяч заявок по пяти основным номинациям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Креатив» и «Информационные технологии» и нескольким специальным.

Обращаясь к участникам, Президент России подчеркнул: «Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать».

Владимир Путин также сообщил о рывке в области развития отрасли беспилотных авиационных систем в России, добавив, что в Тольятти в начале текущего года прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты важные решения по поддержке этого направления.

Самарская область вносит значимый вклад в развитие отрасли БАС.

«Регион находится в авангарде. У нас создан мировой научный кластер по беспилотникам, открыты крупные производства полного цикла, а по нашей инициативе реализуется программа развития БПЛА, соответствующая задачам, которые ставит Президент страны», – подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона также выразил намерение встретиться с самарскими участниками форума «Сильные идеи для нового времени» для детального обсуждения их проектов и оказания необходимой поддержки в реализации.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области