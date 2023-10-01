С 1 октября в российских регионах, в том числе в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях стартует осенний призыв.

81

Новобранцы по-прежнему будут служить 12 месяцев и не будут привлекаться к специальной военной операции.

Этой осенью в армию из регионов России призовут на 10 тысяч человек больше, чем в весенний призыв. В ряды Вооруженных сил РФ отправятся 130 тысяч человек. В прошлом году осенний призыв из-за загруженности военкоматов в связи с мобилизационными мероприятиями начался на месяц позже. Отправка в армию нынешних новобранцев начнется с 16 октября и закончится 31 декабря.

Срок службы по призыву составит 12 месяцев, военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции.

С 1 октября в российскую армию впервые пойдут призывники из новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает РИА Новости, вопрос призыва на военную службу в них урегулирован федеральным конституционным законом о принятии в состав РФ. Они также не будут направляться на службу ни в пункты дислокации в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, ни для участия там в выполнении задач СВО.

Осваивать современную военную технику и получать военно-учетные специальности будут треть призывников. Кроме того, продолжится формирование научных и спортивных рот.

Военнослужащие срочной службы, призванные в армию осенью прошлого года, будут своевременно уволены из рядов вооруженных сил.

Как сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, дополнительных мобилизационных мероприятий в связи с проведением СВО не планируется. По словам Цимлянского, контрактников и добровольцев для выполнения задач спецоперации сейчас достаточно.

С 17 октября начнет работу прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу. Специалисты разъяснят всем желающим нюансы призывной кампании. Работать линия будет по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени, пишет Смотрим.