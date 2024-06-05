России ограничили доступ к тендерам продовольственной программы ООН

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Компаниям из РФ ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН.

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Об этом сообщает РБК.

В рамках этого проекта продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь. Российская Федерация была участником указанной программы ООН на протяжении последних 20 лет.

Снижение числа заказов касается, в частности, мукомольной промышленности.

Отмечается, что российские партнеры Всемирной продовольственной программы ООН сталкиваются прежде всего с ограничениями по принципу страны происхождения товара.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность реформы ООН, чтобы ограничить влияние Российской Федерации.