Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой
В Самаре 16-летняя девушка погибла в ДТП
В Самаре 16-летняя девушка погибла в ДТП
В Самаре за 15 случаев мошенничества перед судом предстанет сотрудник маркетплейса
В Самаре за 15 случаев мошенничества перед судом предстанет сотрудник маркетплейса
В Самаре узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству
В Самаре узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству
Тольяттинец украл куртку с витрины магазина
Тольяттинец украл куртку с витрины магазина
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
В 22% компаний Самары есть правила для курящих сотрудников
В 22% компаний Самары есть правила для курящих сотрудников
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.96
-0.45
EUR 105.05
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

РФ сможет изымать активы иностранных фирм за конфискацию имущества

21 января 2025 09:28
89
РФ сможет изымать активы иностранных фирм за конфискацию имущества

В России разрабатывают закон, который позволит изымать активы недружественных стран в ответ на их аналогичные действия. Текст уже утвердили профильные учреждения.

«Россия сможет изымать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе — текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИДом», — пишут «Известия» со ссылкой на документы, подготовленные к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Инициатива, разработанная в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, направлена на компенсацию убытков, которые были нанесены стране в результате недружественных действий США. Это следует из материалов, представленных на заседание правовой комиссии. В документах указывается, что предложенный законодательный механизм также может быть применен в отношении других государств и связанных с ними лиц, которые необоснованно лишили Российскую Федерацию или ее граждан прав на имущество. По информации, полученной «Известиями» от источника, правовая комиссия планирует обсудить данную инициативу на следующей неделе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
91
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
20 января 2025  13:49
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
458
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
20 января 2025  13:08
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
421
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025  12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
401
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
20 января 2025  12:54
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
668
Весь список