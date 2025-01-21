РФ сможет изымать активы иностранных фирм за конфискацию имущества

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В России разрабатывают закон, который позволит изымать активы недружественных стран в ответ на их аналогичные действия. Текст уже утвердили профильные учреждения.

«Россия сможет изымать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе — текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИДом», — пишут «Известия» со ссылкой на документы, подготовленные к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Инициатива, разработанная в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, направлена на компенсацию убытков, которые были нанесены стране в результате недружественных действий США. Это следует из материалов, представленных на заседание правовой комиссии. В документах указывается, что предложенный законодательный механизм также может быть применен в отношении других государств и связанных с ними лиц, которые необоснованно лишили Российскую Федерацию или ее граждан прав на имущество. По информации, полученной «Известиями» от источника, правовая комиссия планирует обсудить данную инициативу на следующей неделе.