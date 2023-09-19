Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий», или «О цифровом паспорте». Данный документ был опубликован в понедельник, 18 сентября, на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".

Из документа следует, что граждане России теперь смогут в ряде случаев предъявлять вместо бумажного паспорта цифровое удостоверение с портала госуслуг. Но за гражданами остается право использования и бумажных документов.

«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — говорится в документе.

Теперь правительство вместе с ФСБ определит перечень документов, которые могут предоставляться через мобильное приложение и порядок их предъявления.