Прямой эфир: Дмитрий Азаров рассказал, как в регионе пройдут новогодние праздники

114

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответил на вопрос, который волнует многих жителей Самарской области — как регион будет встречать Новый год.

Дмитрий Азаров подчеркнул: этот вопрос ему задавали и ранее, например, в период пандемии коронавируса. Глава региона ответил однозначно: Новый год будет обязательно, несмотря на то, что "многие политики и политиканы начали отменять праздники", сообщает sovainfo.ru.



"Я очень надеюсь, что он будет победным, - отметил глава региона. - Жители Самарской области - люди мудрые, они дышат и чувствуют в унисон со всей страной. Советы, как себя вести, на мой взгляд, им не нужны. Уверен, что никакого безудержного веселья не будет: все понимают, что сегодня на передовой наши защитники Отечества, и все мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все для фронта, все для победы".



Губернатор подчеркнул: новогодние праздники пройдут в особом режиме. На главной площади Самары - Куйбышева - по многолетней традиции установят новогоднюю елку.



"Мы не имеет права лишать праздника детей - самых юных граждан России. Поэтому будут и праздничные елки, и подарки. Хочется, чтобы каждая семья могла привести ребенка на площадь и подарить ему сказку. А юные граждане загадали бы заветное желание - возможно, самое главное для всех нас: желание победы", - пояснил губернатор.

Фото: ru.freepik.com