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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней в России

19 сентября 2021 22:01
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В Самарской области такие случаи не зафиксированы.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах на участках в шести субъектах России. Во всех ситуациях бланки были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.

«Вбросы в настоящий момент подтвердились в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях», — сказала Элла Памфилова. Глава ЦИК подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.

  Ситуацию с фейками и вбросами прокомментировали в избиркоме Самарской области.

«По итогам трехдневного голосования можно отметить, что выборы в Самарской области проходили максимально прозрачно и в 99% случаев факты нарушения не подтвердились. В информационном поле присутствует большое количество мнимых нарушений, надуманных фактов. Встречаются откровенные фейки, когда на фото, где, якобы, стоит очередь из голосующих в Самаре изображен житель совершенно другой региона, скриншоты с одного из федеральных телеканалов, также абсолютно не имеющие ничего общего с Самарской областью», - отметил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

Напомним, голосование в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

 

Фото:   ЦИК РФ

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