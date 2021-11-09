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В период нерабочих дней существенно уменьшилась нагрузка на систему здравоохранения.
Политолог Дмитрий Орлов о ситуации с COVID-19 в Самарской области
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Политолог Дмитрий Орлов о ситуации с COVID-19 в Самарской области

9 ноября 2021 15:29
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В период нерабочих дней существенно уменьшилась нагрузка на систему здравоохранения.

Политолог Дмитрий Орлов 9 ноября высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом в регионе на своей страничке Facebook.

Несмотря на очередную волну пандемии, управленческая команда Самарской области не отказывается от реализации задач развития. Об этом свидетельствуют ряд особенностей и тенденций региональной политики.

Коронавирус: стабилизация ситуации. Самарская область – один из регионов, который отказался от продления режима нерабочих дней. За прошедшую неделю в регионе удалось переломить негативные тенденции: остановился рост заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет, снизились на 28,7% темпы заболеваемости ОРВИ и на 24% - внебольничной пневмонией. В период нерабочих дней существенно уменьшилась нагрузка на систему здравоохранения. Это выразилось в увеличении количества свободных коек, снижении расхода кислорода. Кроме того, минувшая неделя, по данным регионального Минздрава, стала рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировано более 100 тысяч жителей Самарской области.

Расширение экономических контактов с иностранными партнерами. Самарская область демонстрирует высокие темпы работы по улучшению инвестиционного климата (в рейтинге АСИ она вошла в топ-10 регионов). Высокая конкуренция заставляет правительство региона использовать различные возможности для укрепления позиций. Поэтому работа в этом направлении не прекращается даже в период пандемии. Показательным стало участие губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в пленарном заседании Российско-Австрийского делового совета. Презентация эффективно действующих объектов инвестиционной инфраструктуры, а также научного и промышленного потенциала Самарской области – повышает вероятность сотрудничества в этих сферах.

Социальный бюджет региона отвечает запросу жителей и задачам опережающего развития. Региону удалось обеспечить рост наиболее значимых показателей. По сравнению с 2019 годом реальная заработная плата выросла на 4,6%, инвестиции в основной капитал – 15,2%. Основываясь на результатах региона в 2021 году, ключевой задачей бюджетной политики на 2022 год стало сохранение финансовой и социальной стабильности в регионе. Поэтому новый проект бюджета полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Большая часть расходов будет направлена на здравоохранение, образование, социальную поддержку граждан.

Реализация крупных инфраструктурных проектов - показатель решения задач развития. В Самарской области фиксируется масштабное строительство дорожной инфраструктуры, несмотря на пандемию. В прошлом году регион вошел в топ-3 по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Именно сейчас продолжается реализация ключевых проектов, которые смогут стать для региона катализатором дальнейшего развития. В частности, это мостовой переход «Фрунзенский» и мост через Волгу со 100-километровой трассой рядом с Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Опережающие темпы строительства объектов (раньше срока открылся мост через реку Сок) свидетельствуют о способности управленческой команды следовать ранее обозначенным приоритетам даже в кризисных ситуациях.

Дополнительные ресурсы и включение региона в федеральную повестку. Исполнение целевых показателей в рамках нацпроектов – это реальная возможность получить дополнительную поддержку федерального центра. Так, Самарская область дополнительно получила 4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Личная активная позиция губернатора региона Дмитрия Азарова на федеральном уровне – значимый фактор, позволяющий региону использовать новые федеральные механизмы поддержки. Презентация проекта самарского метро губернатором в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию обеспечила получение регионом инфраструктурного кредита в размере 10,4 млрд рублей.

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