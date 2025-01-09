По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе будет создано госучреждение в сфере ритуальных услуг

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До конца 2025 года в Самарской области будет создано государственное учреждение, которое станет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных компаний. Такое решение принял губернатор региона Вячеслав Федорищев с целью наведения порядка в сфере организации похоронного дела.

«Мы полностью меняем подход в сфере оказания ритуальных услуг. У нас сейчас муниципальные предприятия выполняют те или иные функции, предприниматели осуществляют эту деятельность. Складывается зачастую ощущение, что это не только предпринимательское сообщество, но еще и криминальное. Есть такая гипотеза, что похоронный бизнес криминализован, но это уже не наша кафедра, — сказал Вячеслав Федорищев 9 января в ходе оперативного совещания в Правительстве Самарской области. — Предлагаю посмотреть на передовой опыт других субъектов. Есть хороший опыт Москвы, где есть одно государственное бюджетное учреждение, которое полностью обеспечивает все услуги, связанные с ритуальным делом. Давайте и мы к этому придем».

Вячеслав Федорищев поручил вице-губернатору – руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Максиму Ковалеву провести необходимую подготовительную работу. К 1 февраля будет подготовлен указ губернатора, который регламентирует дальнейший порядок действий.

«Указ подписываем, до конца года переходим к новой системе. Одно государственное региональное учреждение, которое полностью во всех муниципалитетах Самарской области будет оказывать ритуальные услуги, — сказал глава региона. — Делает это в открытом и понятном формате, без наценок, надбавок, без коррупции. Сложный предмет, но для того мы и есть, чтобы выполнять трансформации сложных сфер в открытые, эффективные и чистые».

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, инициированные изменения также позволят ввести во всех муниципалитетах Самарской области единый порядок благоустройства, на должном уровне обеспечить организацию захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, участников СВО.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области