По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей

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В пятницу, 14 февраля, в Правительстве Самарской области проведен семинар-совещание для сотрудников государственных и муниципальных органов власти по работе с обращениями граждан, в том числе поступающих в социальные сети. В нем приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений Правительства, различных ведомств, муниципалитетов, Центра управления регионом Самарской области (ЦУР), федеральные эксперты.

«Семинар-совещание проводим для того, чтобы обсудить, как нам правильно работать с обращениями наших жителей. Казалось бы, тема уже избитая, многое мы знаем, многому нас учили. Но проанализировав обращения жителей Самарской области, которые поступили на прямую линию Президента, состоявшуюся в декабре, мы увидели, что много сообщений, на которые можно было отреагировать по-другому, — обратился к участникам семинара – совещания губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Может у нас есть внутренние препоны, внутренняя бюрократия, избыточный документооборот, много формальных поручений, которые дублируются. Из-за этого мы тратим время наше с вами, сотрудников, на бессмысленные вещи. Если это есть, то мы это устраним».

Глава Самарской области отметил, что задача семинара – вместе с ЦУР, экспертами, федеральными спикерами сделать работу органов власти региона удобнее и эффективнее, чтобы лучше отвечать на обращения граждан.

«Я бы хотел, чтобы эта учеба была полезной. ЦУР попрошу в форме обратной связи подсказать нам, руководителям Правительства Самарской области, главам муниципалитетов, специалистам, работающим с обращениями граждан, что нам делать по-другому, как построить нашу работу так, чтобы мы на обращения жителей отвечали качественнее и эффективнее», — сказал Вячеслав Федорищев.

В Самарской области фиксируется значительный рост количества обращений по самым разным каналам. Так, на прямую линию Президента страны Владимира Путина, которая состоялась в декабре 2024 года, от жителей Самарской области поступило около 44,5 тысяч обращений.

В ходе семинара – совещания выступили специалисты ЦУР, заместитель начальника управления цифровизации обратной связи АНО «Диалог Регионы» Илья Сазанкин, руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации губернатора Самарской области Елена Бабий. Был рассмотрен целый комплекс вопросов по организации эффективной работы с обращениями жителей и выстраиванию качественной обратной связи с населением.