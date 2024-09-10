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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Партия в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны

10 сентября 2024 10:39
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Партия в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны
«Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета.
 

Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз доказав статус ведущей политической силы страны, отметил Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

«Избиратели поддержали политику Президента и доверили нашей партии проводить курс Президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии – новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. «Бронзоветь» нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя», – сказал он.

Борис Грызлов также отметил, что несмотря на то, что кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, а противник пытался предпринять попытки сорвать выборы, - он не смог реализовать свои задачи.

«На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплочённостью и консолидацией вокруг Президента», – отметил Борис Грызлов.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

«По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, «Единая Россия» их оставила за собой. Виктория Абрамченко – 75%, Олег Матыцин – 68% (оба - кандидаты от «Единой России» - прим.), Николай Шульгинов – 55%. Николай Шульгинов шёл как самовыдвиженец, партия его поддерживала», - рассказал он.

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула «Единая Россия». Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от партии – прим.) выборы уже прошли, в двух ещё состоятся.

В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат «Единой России» по стране – 64,6%.

«Итоговый результат – партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания - прим.). В 2019 году у партии было 66% мандатов», – отметил врио секретаря Генсовета.

На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, напомнил Владимир Якушев.

«Максимальная явка была в Еврейской автономной области. Средний результат по стране, который получила «Единая Россия» в административных центрах, – 59,6%», – рассказал он.

Выполнила задачи «Единая Россия» и на выборах глав административных центров. В Абакане кандидат от партии Александр Лемин получил более 74% голосов. В Анадыре – кандидат от «Единой России» Сергей Спицын получил почти 62%.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, которых выдвинула «Единая Россия». Выиграли 81% кандидатов этой категории.

«Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент (побед участников СВО на выборах – прим.), который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, которые также в своих рядах имели участников спецоперации», - подчеркнул он.

Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист «Молодой Гвардии Единой России».

Владимир Якушев также остановился на традиционно сложных для партии кампаниях – везде она улучшила свои позиции. В Хабаровском крае в 2019 году на выборах в законодательную думу региона «Единая Россия» получила всего 2 мандата (6%). В 2024 году – 28 мандатов (78%). На выборах депутатов Хабаровской городской думы в 2019 году у партии не было ни одного мандата.

«34 мандата – или 97% – партия получила в 2024 году. За эти пять лет была проделана серьезная работа. Ее оценка в Единый день голосования показывает, как в течение пяти лет поменялось политическое поле в Хабаровском крае», – подчеркнул врио секретаря Генсовета.

Также партии важно было добиться максимального результата в законодательном собрании и административном центре в Марий Эл.

«Мы видим результаты. Они говорят, что мы начали подготовку, формируя партийную инфраструктуру в Республике. Чтобы на выборах-2026 не допустить ситуации, которая произошла в 2021 году. Иркутская область традиционно непростой регион. Мы ему уделили самое пристальное внимание. И увидели результат 86% в административном центре. Два города, где традиционно непросто проходит кампания – это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Там также представители «Единой России» одержали победу», – подчеркнул Владимир Якушев.

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%.

«Обновление – одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле», – сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул – партия в ходе ЕДГ-2024 начала подготовку к федеральной кампании-2026

«Если мы так же продолжим совместно трудиться, думаю, федеральная кампания 2026 года пройдет организованно. И задачи, которые мы себе поставим, обязательно решим», - сказал Владимир Якушев.

Напомним, что в 63-ем регионе с 6 по 8 сентября проходили  выборы губернатора Самарской области, а также выборы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам. По данным облизбиркома, на территории региона проживает 2 396 252 жителя, которые могут воспользоваться своим избирательным правом. После обработки 100% на выборах главы региона победи врио губернатора самарской области Вячеслав Федорищев, выдвинутый партией «Единая Россия», он набрал 79,56% (1 045 504 голоса). В Новокуйбышевске жители города выбирали депутатов городской думы. Из 25 мандатов депутатам от «Единой России» принадлежит 21.

Отметим, что явка на выборах Губернатора Самарской области составила 54,84%, то есть 1 миллион  314 208 избирателей региона сделали свой выбор.

В Самаре явка составила 46,99% - проголосовали 438 171 избиратель, в Тольятти явка составила 33,21%  - проголосовали 171 533 избирателя. В малых городах Самарской области явка составила 58,16% - проголосовали 232 082 избирателя. В сельских районах Самарской области явка составила 86,13%  - проголосовали 472 821 избиратель. Максимальная явка зафиксирована в Елховском районе Самарской области - 98,82%.

Теги: Единая Россия

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