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Олег Машковцев обсудил готовность регионов ПФО к реализации общественных проектов во II полугодии 2021 года

3 июня 2021 18:31
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Заместитель полпреда отметил, что до конца текущего года окружные общественные проекты планируется реализовать в полном формате.

3 июня заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев в режиме видео-конференц-связи провел совещание по реализации окружных общественных проектов во II полугодии 2021 года. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, отвечающие за социальную и молодежную политику в субъектах Федерации округа, и главные федеральные инспекторы.

Открывая совещание, Олег Машковцев обратил внимание на общий уровень готовности регионов ПФО к участию в окружных этапах общественных проектов.

«Наша с вами задача – создавать максимально интересные мероприятия для молодых людей. При этом основным критерием результативности остается увеличение охвата молодежи позитивными формами деятельности, а значит и привлечение их к участию в общественных проектах», – подчеркнул заместитель полпреда.

Олег Машковцев отметил, что совмещение онлайн и оффлайн форматов является одним из приоритетных направлений. Достигнутые успехи в освоении новых методов работы с молодежью необходимо применять и в дальнейшем: «Для увеличения зрительской аудитории мы рассчитываем на создание информационных платформ проектов и обязательную организацию онлайн трансляций мероприятий. В I полугодии можно было в живом режиме наблюдать за текущими результатами участников Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, финалом окружного фестиваля «Театральное Приволжье», прохождением спортивно-туристских дистанций в Йошкар-Оле и Хвалынске».

Заместитель полпреда отметил, что до конца текущего года окружные общественные проекты планируется реализовать в полном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: Молодежный форум «iВолга» (22-30 июля, Самарская область), фестиваль «ФормАрт» (июнь-октябрь, Кировская область), конкурс «Успешная семья Приволжья» (7-8 июля, Чувашская Республика), оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» (2-17 августа, Пензенская область), военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» (14-18 сентября, Оренбургская область), Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов (9-11 сентября, Республика Мордовия), окружной этап проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» (октябрь, Республика Башкортостан), окружные турниры по хоккею среди студенческих любительских команд (сентябрь, Республика Татарстан) и женских команд (ноябрь, Кировская область), слет поисковых отрядов «Никто не забыт» (октябрь, Нижегородская область).

Отдельно Олег Машковцев остановился на ключевых нововведениях окружных проектов.

Впервые на Форуме «iВолга» запланированы проведение Совета ректоров вузов ПФО и встречи участников профильной смены с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах округа. Победители конкурсов получат гранты Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО на реализацию общественно значимых проектов.

Основной тематикой Фестиваля уличного искусства «ФормАрт» в этом году станет отражение развития науки и технологий будущего, создание уникальных разработок при активном внедрении высоких технологий, роботизации и цифровизации. По решению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова Фестиваль будет проводиться в округе на постоянной основе.

Старшеклассники 9-10 классов, ориентированные на службу в рядах Вооруженных Сил РФ, приедут покорять площадку лагеря ПФО «Гвардеец» в Пензу. Впервые увеличился охват проекта: финалистов будут отбирать по итогам муниципальных, а затем региональных мероприятий в сфере допризывной подготовки.

Особое внимание в ходе совещания было уделено информационному сопровождению окружных мероприятий. Для привлечения молодежи к участию в проектах региональным органам власти поручено обеспечить широкий доступ к прямым трансляциям через СМИ, социальные сети, сайты проектов, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Теги: регионы ПФО общественные проекты Олег Машковцев

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