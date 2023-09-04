Наводчику танка "Алеша" подарили в Якутии табун лошадей, машину и участок

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Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили наводчику легендарного танка "Алеша", Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль "УАЗ" и земельный участок, рассказал РИА Новости глава села Танда Савва Егоров.

Героя России чествовали на малой родине. Торжественное мероприятие прошло в районном центре Усть-Алданского улуса, селе Борогонцы.

"Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ "Сатал" в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Леше ключи от автомобиля "УАЗ", - рассказал глава села.

По словам Егорова, родное село Героя России находится в 40 километрах от райцентра. По данным последней переписи, в Танде проживают всего 626 человек. "Неустроев - четвертый Герой из Танды. В 1923 году Гаврил Егоров стал Героем Гражданской войны, в 1943 году Владимиру Лонгинову присвоили звание Героя Советского Союза, а в 2014 году Михаил Готовцев стал первым на Дальнем Востоке Героем труда РФ", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что все односельчане желают его скорого возвращения. "Алексей очень скромный парень. Пока не женат и детей нет. До ухода на СВО работал сварщиком, помогал своему другу собирать вездеходы в компании "Сахавездеход". Он старший сын, в семье пятеро детей. Отпуск у нашего Героя России заканчивается 11 сентября. Конечно, хочется, чтобы он поскорее вернулся к гражданской жизни, завел семью, состоялся в жизни", - сказал глава села.

Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

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