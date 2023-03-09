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Началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

9 марта 2023 17:38
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Подать заявки на участие в процедуре можно до 27 апреля.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» будет проходить в электронной форме на сайте PG.ER.RU. У каждого кандидата будет личный кабинет, где он сможет размещать свою биографию, новости, фотографии и видео, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях. Также кандидаты не должны иметь счетов в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов и прочих активов за границей.

«Процедура предварительного голосования впервые проходит в новых регионах. И предусматривает ряд особенностей. Например, кандидатами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те, кто по объективным причинам не может закрыть счета в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, но предпринял для этого все возможные меры. Мы все прекрасно понимаем, что в нынешних условиях это часто невозможно сделать. При выдвижении такие кандидаты должны сообщить об имеющихся у них иностранных счетах и иностранных финансовых инструментах», – отметил Сергей Перминов.

Также кандидаты, которые проживали в новых субъектах на момент принятия решения об их вхождении в состав РФ, в обязательном порядке должны представить в региональный оргкомитет предварительного голосования копии заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

«Ещё одна особенность – для жителей новых регионов отменена необходимость представления справки об отсутствии судимости. Обязанность указывать при выдвижении сведения о судимости осталась», – пояснил замсекретаря Генсовета «Единой России».

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей будет проходить на сайте PG.ER.RU. с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. В новых регионах предварительное голосование состоится ещё и очно.

По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области - по четвёртой, когда голосуют избиратели, включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список. Такой порядок касается проведения предварительного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Яковлевского городского округа и Совета депутатов Шебекинского городского округа.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске - мэра города, в Крыму - депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

В Самарской области 10 сентября ознаменуется избирательными кампаниями по выборам Губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Тольятти и Думы городского округа Сызрань, полномочия которых истекают в этом году. В Единый день голосования организаторам выборов предстоит провести дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов Большеглушицкий, Кошкинский, Красноармейский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский, а также в Советском, Октябрьском и Красноглинском  внутригородских районах городского округа Самара, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".  

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия Самара

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