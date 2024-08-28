началось тестирование федеральной платформы онлайн-голосования

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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о начале тестирования федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Тестирование продлится до вечера 29 августа.

По словам Памфиловой, тестирование платформы ДЭГ стартовало во вторник, 28 августа, с 8:00 мск. Регионы, где будет проходит многодневное голосование, принимают участие в тестировании 28-29 августа, регионы, в которых голосование будет однодневным, – только 29 августа.

Основными задачами тестирования, по словам главы ЦИК, являются оценка работоспособности программно-технического комплекса ДЭГ, подведение итогов онлайн-голосования, подписание итогового протокола ТИК ДЭГ электронными подписями каждым членом комиссии, установление результатов выборов организующими комиссиями.

25 субъектов России в сентябре будут проводить выборы на платформе ДЭГ, шесть из них – Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, Костромская и Смоленская области – впервые.

Единый день голосования пройдет 8 сентября, запланировано более 4 тысяч избирательный кампаний в 83 регионах, пишет Смотрим.