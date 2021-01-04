На заседании Правительства СО поручено провести адресную профилактическую работу с неблагополучными семьями

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В понедельник, 4 января, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел оперативное совещание регионального Правительства.

В режиме видеоконференцсвязи в работе приняли участие главы министерств и ведомств, муниципальных образований региона. В повестку были включены вопросы о ситуации в сфере ЖКХ, здравоохранения, социальной сфере, об обеспечении безопасности жителей региона в новогодние праздники.

По сообщению заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Дмитриева, с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года на территории области было совершено 92 преступления, большинство из которых – причинение тяжкого вреда здоровью. В новогоднюю ночь правопорядок обеспечивали в 102 местах массовых гуляний граждан, были задействованы: 671 сотрудник УВД, 832 представителя добровольных народных дружин, 229 сотрудников частных охранных организаций. Кроме того, на улицах в составе суточных нарядов дежурили более 1000 сотрудников полиции. Чрезвычайных происшествий в период массовых гуляний допущено не было.

С 31 декабря по 2 января на территории области было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека, получили повреждения 13, в том числе в новогоднюю ночь произошло 1 ДТП с одним пострадавшим. 22 человека были доставлены в вытрезвители.

Со 2 декабря 2020 года сотрудники полиции проводят работу по предупреждению нарушений законодательства в сфере транспортировки, хранения и продажи пиротехнических изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В этой сфере выявлено 237 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято более 3700 л алкогольной продукции.

Как отметил Юрий Дмитриев, в сравнении с прошлым годом количество преступлений сократилось на 50%.

Александр Фетисов обратил внимание глав муниципалитетов на правонарушения, которые совершали молодые люди из неблагополучных семей. «Где тонко – там и рвется. Такие семьи есть на каждой территории, в эти дни особенно необходимо провести адресную профилактическую работу с ними, в том числе с привлечением социальных служб», — поручил зампред Правительства региона. Также нужно усилить контроль за обеспечением безопасности в местах, где организованы зоны отдыха граждан.

Начальник Главного Управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области Олег Бойко доложил, что с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года чрезвычайных ситуации в регионе не произошло. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу, на малых реках, на Волге в районе Тольятти и Сызрани наблюдается ледостав, в районе Зольного, Самары – ледостав с полыньями. Уровень воды в Волге у Самары – 28,24 м. На водных объектах происшествий не было.

За 5 дней произошло 88 техногенных пожаров, погибли 4 человека (в прошлом году за этот же период – 57 пожаров, 6 погибших). В том числе 59 пожаров произошли в жилом секторе. 1 января возник пожар в административном здании на территории Самарского подшипникового завода, площадь пожара составила 2500 м, погиб один человек. 2 января пожар был ликвидирован. Для тушения привлекалось 213 человек, 84 единицы техники, дополнительно – 2 пожарных поезда со станций Кинель и Самара. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрообрудования в ночное время. Олег Бойко особо отметил организованную работу администрации Самары по обеспечению участников тушения пожара: были организованы пункты обогрева и питание личного состава. Кроме того, 2 пожара произошли в общежитиях. Неосторожное обращение с огнем – основная причина пожаров в жилых домах, особенно в праздничные дни, в связи с этим заместитель председателя Правительства области поручил провести точечную проверочную работу в общежитиях, неблагополучными семьями.

31 декабря произошло ДТП на трассе М5 в Сергиевском районе – пострадали 4 человека, в том числе двое детей. Александр Фетисов подчеркнул необходимость более пристального внимания сотрудников ГИБДД к автомобилям, где в числе пассажиров – дети, в целях проверки обеспечения мер их безопасности.

Что касается сферы ЖКХ, по сообщению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова, 1 января был устранен инцидент в системе энергоснабжения села Малая Царевщина, где сгорел трансформатор.

В результате двух регулировок теплоснабжения, которые проводило ЗАО «ПТС», в части объектов Кировского и Промышленного районов была снижена подача тепла. Отключений зафиксировано не было. Также устранены 11 аварий в системе водоснабжения.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, на расчистке дорог области в зависимости от погодных условий работало от 100 до 419 единиц техники, в Самаре ежедневно – от 65 до 180 единиц. На полигоны было вывезено более 11 тысяч тонн снега.

Судами на воздушной подушке за первые дни 2021 года было перевезено 4275 человек.

Министр здравоохранения Армен Бенян отметил снижение по сравнению с прошлым годом обращений в медорганизации области пациентов с последствиями алкогольного опьянения, при этом на прежнем уровне остается травматизм. Система здравоохранения области работает в режиме 24/7. 204 бригады скорой помощи, 131 мобильная бригада неотложной помощи также работают в прежнем режиме, в стационарах свободны порядка 1800 мест для лечения пациентов с коронавирусом. Газоснабжение ковидных госпиталей осуществляется без перебоев, подъезды для машин очищаются от снега – за этим особый контроль.

Относительно 7 мер соцподдержки министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова сообщила, что получателями являются более 163 тысяч человек. 99, 7 млн рублей министерством направлены в кредитные организации и Почту России. С 4 января начинается выдача в сельских почтовых отделениях, с 5 января – во всех остальных. Кредитные организации в обычном режиме начнут работать с 11 января.

В завершение заседания заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов обратился к главам муниципалитетов: «Впереди праздничная неделя, в связи с этим существуют дополнительные риски. Необходимо быть в полной готовности и своевременно реагировать на нештатные ситуации. Кроме того, нужно проверить безопасность объектов на территориях, подготовленных для детского отдыха, своевременно очищать катки, обеспечить безопасность на горках», передает пресс-служба облправительства.