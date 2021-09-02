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На площадке «Единой России» разработали предложения по подготовке медицинских кадров

2 сентября 2021 19:26
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Они помогут сократить дефицит специалистов в регионах и модернизировать систему здравоохранения, считают участники консилиума с Денисом Проценко.

В систему здравоохранения необходимо включить программу удержания врачей в удаленных регионах. Медикам необходима и возможность постоянного повышения квалификации, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, открывая консилиум 2 сентября на площадке «Единой России».

Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов - разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации.

«Студентов, которые у нас учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в скорой помощи, потому что должности медсестры там нет. Предлагаю рассмотреть вместе с министерством возможность после четвертого курса аттестовывать студента и давать право работать в качестве фельдшера «скорой», -  сказал он.

Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А.Вагнера Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов.

«Меры пока недостаточны, их нужно развивать», - указала она.

Снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников, считает директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «МыВместе» Юлия Саранова.      

Она отметила, что врачи из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах – в результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях. 

Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор».

«У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтобы в программе появились городские поселения», - сказала она.

 Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах.

«И предлагаю рассмотреть возможность для ребят первого и шестого курса медвузов участвовать в программах по работе в ковидном госпитале», - добавила она.

Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета им. Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям.

«Считаю важным наличие лабораторий, научных центров в каждом учебном заведении. Также должно быть серьезное взаимодействие с теми, кто разрабатывает препараты», - сказал он.

Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке. 

«Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», - подчеркнул, в свою очередь, в заключение Денис Проценко.

Например, в Самарской области поддержать медиков предложил секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.  Решение о единовременных выплатах медикам он озвучил 27 августа на встрече с самарскими единороссами. В течение двух недель по 10 тысяч рублей получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители машин выездных бригад скорой помощи государственных медучреждений

Проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов. 

Ранее по предложению Президента Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии, передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: медицинские кадры подготовка предложения

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