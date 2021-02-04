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Митинги, благоустройство и вакцинация от COVID-19: новая встреча проекта "Спроси у депутата" состоялась в Куйбышевском районе Самары

4 февраля 2021 11:54
107
Митинги, благоустройство и вакцинация от COVID-19: новая встреча проекта "Спроси у депутата" состоялась в Куйбышевском районе Самары

Самарские депутаты поделились опытом политической работы со студентами политехнического колледжа  

Марина Сидухина, Дмитрий Квашин – опытные политики. За их плечами – не одна избирательная кампания. Василий Чертилин только избрался в родном Куйбышевском районе в сентябре 2020 года.  Но и ему есть чем поделиться со студенческой молодежью.

Диапазон тем – самый обширный: от предложений по благоустройству района и строительства бассейна – до общественно-политической обстановке в стране и выборов президента в США.

Лейтмотивом всех выступлений прозвучала мысль о формировании гражданской позиции, собственных взглядов и убеждений без оглядки на «фейки» и провокации СМИ.

«Важно не просто отделить правду от вымысла, необходимо понимать, в чьих интересах распространяется та или иная информация», - подчеркнул Дмитрий Квашин, куратор федерального кадрового проекта партии «Политстартап» в Самарской области. 

Нет смысла ждать, когда в стране или городе произойдут глобальные перемены: действовать нужно здесь и сейчас, и всегда надо помнить об ответственности депутата перед избирателями, уверены самарские парламентарии.

Студенты Самарского политехнического колледжа проявляют интерес к различным вопросам: транспортной ситуации и состоянию дорог областной столицы, их волнует строительство бассейна в Куйбышевском районе, и, конечно же, текущая эпидемиологическая ситуация.

Как стать успешным человеком, что запомнилось из студенческой жизни и какие фильмы смотрят самарские политики, пытались узнать студенты колледжа.

Встреча прошла в формате «круглого стола» и живого диалога между народными избранниками и инициативной молодёжью. 

Заместитель председателя общественного молодёжного парламента при самарской городской Думе Антон Родионов и депутат Куйбышевского района Самары Василий Чертилин не на много старше ребят, которые присутствовали на встрече. Но и они вместе со старшими товарищами знали, какими наработками поделиться с теми, кто хотел бы попробовать себя на политическом поприще.

Заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина подвела первые итоги проекта: «Проект принят молодежью. И это не может не радовать. Открытый диалог - всегда лучший формат общения… Думаю будет жарко и не просто. А это и есть прямой диалог!»

Председатель комитета по молодёжной политике Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Квашин уверил студентов, что эта встреча – не последняя. «В связи с пандемией мы работаем в разных форматах. Такие встречи нужны, не хватает эмоций, живого человеческого общения. Но благодаря онлайн-форматам, мы можем теперь быть всегда на связи, и такая встреча не последняя», - подчеркнул он.

Напомним, что 14 января прошла первая встреча председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, депутата Марины Сидухиной и студенческих активов среднего профессионального образования в рамках проекта «Спроси у депутата» в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Все мероприятия проходят под эгидой Комитета по молодёжной политике Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 

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Комментарии

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