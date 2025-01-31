Михаил Мишустин: Россия запустит в 2026 году на орбиту четыре спутника для обеспечения интернетом всей страны

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Россия запустит в 2026 году на орбиту четыре спутника, которые обеспечат скоростным широкополосным интернетом всю территорию страны, включая Арктику. Это анонсировал 31 января председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на ТАСС.

«В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону», — сказал Мишустин.

Он добавил, что одним из ключевых направлений также является развитие перспективных космических группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня.

«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки», — добавил премьер.

По его словам, в дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран Евразийского союза «в дешевом, быстром и надежном интернете».

При этом формироваться группировка будет на основе российских технологических решений, указал Мишустин.

Фото: пресс-служба Совета Федерации/"Парламентская газета"