МИД Германии изменит транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw

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В служебной переписке, текстах и справочных материалах МИД Германии будет использовать для обозначения столицы Украины слово Kyjiw вместо Kiew.

Отмечается, что к новому написанию ведомство переходит постепенно.

"Мера коснется интернет-сайтов, таблички на посольстве Германии на Украине, служебных печатей", – сообщило министерство в соцсети X.

По данным агентства DPA, слово Kiew, восходящее к русской транскрипции, в немецком языке остается более востребованным. Тип транслитерации, на который переходит внешнеполитическое ведомство Германии, начал встречаться с 2021 года. Словарь немецкого языка Duden оба варианта помечает как правильные, пишет Смотрим.