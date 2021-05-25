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В ответ на запрет саммита ЕС белорусской авиации летать над территорией Евросоюза.
Крым предложил Белоруссии наладить прямое авиасообщение
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Крым предложил Белоруссии наладить прямое авиасообщение

25 мая 2021 23:40
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В ответ на запрет саммита ЕС белорусской авиации летать над территорией Евросоюза.

Воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск - Симферополь. Такое мнение высказал во вторник на своей странице Facebook постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передает ТАСС.

После инцидента 23 мая с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпания приняли решение облетать воздушное пространство Беларуси.

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске - воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - написал Мурадов.

"Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями - и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу", - уточнил Мурадов.

 

Фото:   pixabay

Теги: Минск - Симферополь прямое авиасообщение

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