Кандидат в президенты США Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки

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Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал", - Рон Десантис, губернатор Флориды

При этом, по его словам, он не может «просить поддерживающих нас (республиканцев) людей безвозмездно тратить свое время, если у нас нет четкого пути к победе». После этих слов он объявил о приостановке своей предвыборной кампании.

Рон Десантис также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним, пишет Лента.

Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность Десантису за выход из предвыборной гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг экс-главы государства для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.