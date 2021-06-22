Качественно и безопасно: единороссы оценили благоустройство скверов в Кинельском районе

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Единороссы оценили благоустройство территорий, которые участвовали в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В Кинельском районе 21 июня состоялось выездное заседание фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы.

Руководитель фракции единороссов в региональном парламенте Александр Живайкин подчеркнул, что партия взяла на себя ответственную задачу – контролировать исполнение федеральных и национальных проектов в регионе.

«Жесткий спрос на всех этапах реализации очень важен. Депутаты всех уровней должны помогать исполнительной власти в определении и контроле за качеством благоустройства объектов городской среды и создании комфортных условий проживания в больших и малых городах. Кинель – тому подтверждение. Город на протяжении последних лет является победителем федеральных, областных и партийных проектов. Мы видим, что значительные средства, которые привлечены из различных бюджетов, своевременно и качественно воплощаются в объектах. Так что общественный и депутатский контроль продолжится - с привлечением необходимых специалистов и лабораторий качества», - отметил Александр Живайкин.

Депутаты в рамках выездного заседания побывали в сквере «Сосновый бор» в поселке Усть-Кинельский. Несколько десятилетий назад жители высадили здесь сосны - в память о пациентах и сотрудниках местного госпиталя, который располагался в здании Самарской государственной сельхозакадемии. Два года назад устькинельские активисты решили облагородить территорию и вынесли вопрос на общегородское голосование. По проекту «Формирование комфортной городской среды» сквер привели в порядок. После благоустройства на территории появилась современная спортивная площадка. Она уже стала популярной среди студентов сельхозакадемии и школьников.

Другой объект - сквер имени Ленина - после благоустройства стал местом притяжения для юных жителей Кинеля. Мама двоих детей Ирина Медянникова рассказала, что раньше здесь была пара лавок, кусты и разросшиеся деревья.

«Теперь детей отсюда домой не дозваться. Появились две детские площадки. Для меня очень важно, что они со специальным мягким покрытием. Значит, дети в безопасности. Нам очень нравится», - отметила местная жительница.

Александр Живайкин обратил внимание коллег-партийцев и жителей на то, что Самарская область остается в лидерах по своевременному и качественному исполнению нацпроектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным.

Это касается и проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Он стремительно развивается в области. Главное, что это стремление территорий к развитию поддерживается на федеральном уровне. Глава думской фракции единороссов напомнил, что на прошедшем 19 июня XX Съезде «Единой России» Президент обратил внимание на равный доступ регионов к федеральным средствам, к различным программам, которые инициируются с мест.

«Я нисколько не сомневаюсь, что эта возможность будет и дальше успешно реализовываться. Для этого в Самарской области работает эффективная команда во главе с губернатором, секретарем реготделения «Единой России» Дмитрием Азаровым. Команда, которой под силу претворять в жизнь задачи, поставленные жителями губернии», - подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, о партийном контроле за проектами, направленными на улучшение качества жизни в самарском регионе, говорили на форуме «Защита. Забота. Развитие». Он состоялся в губернской столице 24 мая по инициативе регионального отделения «Единой России». Участники форума предложили разработать дорожную карту: кандидатов и действующих депутатов всех уровней закрепить за объектами, которые уже возводятся или будут строиться, реконструироваться в рамках национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным.

В Самарской области, начиная с 2018 года, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 1024 дворовых территории и 477 общественных пространств.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"