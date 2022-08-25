Из Самары в ДНР отправлена гуманитарная помощь

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Очередная колонна грузовиков с гуманитарной помощью, собранной фондом «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в контуре инициатив партии «Единая Россия», отправилась из Самары в г. Снежное, ДНР. В составе груза 5 фур бутилированной воды, которой в настоящий момент критически не хватает в республиканском городе.

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв, комментируя отправку гуманитарного конвоя, заявил, что Самарская область может гордиться отзывчивостью своих граждан и их вовлеченностью в восстановление инфраструктуры Снежного, и призвал соотечественников и далее принимать участие в благотворительных акциях, направленных на восстановление мирной жизни в Донбассе.

Это уже третья партия гуманитарного груза, отправленная в ДНР по линии соглашения о взаимопомощи между Самарской областью и Снежным и акции фонда «Всегда рядом», основанного президентом СоюзМаш России Сергеем Чемезовым.

В конце июля парламентарий лично посетил Республику с гуманитарной миссией, передав более 110 тонн продуктов питания и воды.

Напомним, что цель создания фонда – сбор добровольных пожертвований, перечисляемых сотрудниками и руководителями предприятий высокотехнологичных отраслей и ОПК с целью последующей закупки и отправки продуктов питания и предметов первой необходимости жителям ДНР, ЛНР и освобождённых территорий.

На сегодняшний день сумма, собранная на спецсчете «Всегда рядом», составляет 305 млн рублей. Денежные средства идут на закупку всего необходимого беженцам из Донбасса, размещенным в пунктах временного размещения, также гуманитарная помощь направляется непосредственно жителям Республики и на освобожденные территории.