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Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN

22 июля 2025 17:25
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Согласно новому пункту, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах, передает РИА Новости.

Законопроект дополняет статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание), согласно новому пункту, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Кроме того, документ устанавливает, что организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Такое же наказание вводится за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления.

 

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