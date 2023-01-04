фракция «Единой России» в региональном парламенте подвела итоги работы за 2022 год

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Самарские единороссы уверены, темпы и объёмы гуманитарной помощи "Единой России" в 2023 году не будут снижаться.

Новый год - самое время подвести итоги прошлого года и поделиться планами на будущее. Рассказать о планах депутатов «Единой России» в Самарской губернской думе мы попросили руководителя парламентской фракции Александра Живайкина.

«Депутаты фракции "Единая Россия" продолжат оказывать помощь военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. В помощи нашему подшефному городу Снежное, новым российским регионам и зонам ведения боевых действия задействованы практически все депутаты фракции. С февраля 2022 года собрано более 50 миллионов рублей, а также помогали и помогаем всем, что необходимо: продукты питания, средства личной гигиены, амуниция для мобилизованных.

Отправка гуманитарных конвоев продолжилась и в новогодние праздничные дни. Общими усилиями жителей региона - партийных и беспартийных - отправлено свыше 2 тысяч тонн гуманитарного груза»,- рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Александр Живайкин также выделил направление работы "Единой России" по помощи семьям военнослужащих и временно пребывающим в Самарской области жителям с эвакуированных территорий. Это комплексная работа, которая включает в себя ежедневную помощь, кураторство над пунктами временного размещения и законотворчество, например, право на получение бесплатной юридической помощи мобилизованных и членам их семей.

«Депутаты фракции также оказывает адресную бытовую помощь семьям военных», - добавил руководитель фракции.

Говоря об итогах работы фракции в Самарской Губернской Думе, Александр Живайкин добавил, что самым важным фронтом для депутатов стала работа по консолидации общества и сплочению людей. По его словам, жители региона объединились, каждый помогает по мере возможностей. Яркий пример тому - активная работа депутатского корпуса и бизнеса в направлении импортозамещения в условиях тотальных санкций со стороны недружественных стран.

Кроме того, депутаты "Единой России" совместно с местными отделениями партии открыли свои точки для сбора помощи, создают команды для отправки грузов в новые регионы.

С момента частичной мобилизации депутат "Единой России" Дмитрий Холин ушёл на фронт добровольцем. Его коллеги по фракции регулярно находятся в зоне спецоперации с гуманитарной миссией.

«Тренд и темп работы самарским единороссами задаёт секретарь Самарского регионального отделения партии, наш губернатор Дмитрий Азаров, который одним из первых в стране начал работу по сбору и доставке помощи. Сейчас фактически в еженедельном режиме посещает подшефный город Снежное, самарских военнослужащих в зоне спецоперации», - поделился Александр Живайкин.

Несмотря на боевые действия, остальные вопросы в регионе нельзя было упускать. Важным моментом депутатской работы по-прежнему остаётся исполнение наказов избирателей в рамках Народной программы партии.

«В 2022 году исполнение поручений жителей региона обеспечено на 27%, - это выше, чем в среднем по стране, - отметил парламентарий. – А при работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия», - подчеркнул руководитель фракции.