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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Фракция «Единой России» в региональном парламенте подвела итоги работы за 2022 год

4 января 2023 11:18
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фракция «Единой России» в региональном парламенте подвела итоги работы за 2022 год

Самарские единороссы  уверены, темпы и объёмы гуманитарной помощи  "Единой России" в 2023 году не будут снижаться.

Новый год - самое время подвести итоги прошлого года и поделиться планами на будущее. Рассказать о планах депутатов  «Единой России» в Самарской губернской думе мы попросили руководителя парламентской фракции Александра Живайкина.

«Депутаты фракции "Единая Россия" продолжат оказывать помощь военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. В помощи нашему подшефному городу Снежное, новым российским регионам и зонам ведения боевых действия задействованы  практически все депутаты фракции.  С февраля 2022 года собрано более 50 миллионов  рублей, а также  помогали и помогаем всем, что необходимо: продукты питания, средства личной гигиены, амуниция  для мобилизованных.

Отправка гуманитарных конвоев продолжилась и в новогодние праздничные дни. Общими усилиями  жителей региона - партийных  и беспартийных - отправлено свыше 2 тысяч тонн гуманитарного груза»,- рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Александр Живайкин также выделил направление работы "Единой России" по помощи семьям военнослужащих и временно пребывающим в Самарской области жителям  с эвакуированных территорий. Это комплексная работа, которая включает в себя  ежедневную помощь, кураторство над пунктами временного размещения и законотворчество, например,  право на получение бесплатной  юридической  помощи мобилизованных  и членам их  семей.

«Депутаты фракции также оказывает адресную бытовую помощь семьям военных», - добавил руководитель фракции.

Говоря об итогах работы  фракции в Самарской Губернской Думе, Александр Живайкин добавил, что самым важным фронтом для депутатов стала работа по консолидации общества и сплочению людей. По его словам, жители региона объединились, каждый помогает по мере возможностей. Яркий пример тому - активная работа  депутатского корпуса  и бизнеса   в направлении импортозамещения в  условиях тотальных санкций со стороны недружественных  стран.

Кроме того,  депутаты "Единой России" совместно с местными отделениями партии открыли свои точки для сбора помощи, создают команды для отправки грузов в новые регионы.

С момента частичной мобилизации депутат "Единой России"  Дмитрий Холин ушёл на фронт добровольцем. Его коллеги по фракции регулярно находятся в зоне спецоперации с гуманитарной миссией.

«Тренд и темп работы самарским единороссами задаёт секретарь  Самарского регионального отделения партии, наш губернатор Дмитрий Азаров, который одним из первых в стране начал работу по сбору и доставке помощи. Сейчас фактически в еженедельном режиме посещает  подшефный город Снежное, самарских военнослужащих  в зоне спецоперации», - поделился Александр Живайкин.

Несмотря на боевые действия, остальные вопросы в регионе  нельзя  было упускать. Важным моментом депутатской работы по-прежнему остаётся исполнение наказов избирателей в рамках Народной программы партии.

 «В 2022 году  исполнение  поручений жителей региона  обеспечено на 27%, - это выше, чем в среднем по стране, - отметил парламентарий. – А при работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия», - подчеркнул руководитель фракции.

 

 

Теги: Единая Россия

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