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Эксперты: больше половины избирателей допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

23 марта 2021 20:47
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Партия возглавила «высшую лигу» российской политической системы по версии Фонда развития гражданского общества.

Стартовый рейтинг «Единой России» за полгода до выборов в Госдуму в два раза выше, чем у ближайшего политического конкурента — КПРФ, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола на тему предстоящих в этом году выборов в Госдуму. 

«Рейтинг „Единой России“ — 33%. Он находится в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов. КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%, „Справедливая Россия — За правду“ — 8%», — привел эксперт данные исследований.

У «Единой России» достаточно высокий электоральный потолок, подчеркнул Виктор Потуремский.

«По ответу на вопрос «допускаете или исключаете для себя голосование за «Единую Россию», мы видим, что 54% допускают голосование за «Единую Россию», 44% – исключают, 4% затрудняются ответить», – сказал он.

Парламентские партии вошли в «высшую лигу» российской партийной системы, по версии экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГо). Ее возглавляет «Единая Россия», которая имеет наилучшие стартовые позиции, отметил председатель правления Фонда Константин Костин. По его словам, в пользу партии власти говорят не только ресурсные возможности, но и существующие электоральные тенденции. 

«Это и последние два единых дня голосования, когда партия наращивала результат, везде получая большинство. Это и качество политической инфраструктуры, и представленность в органах власти — от федерального до регионального и муниципального уровня. И, собственно, линейка политиков, кадровая „скамейка запасных“. Активное привлечение в предварительное голосование и, следующим шагом, в партийные списки, лидеров общественного мнения из числа волонтеров. Все это, на наш взгляд, дает хорошие предпосылки для очень результативного выступления», — сказал Константин Костин, отметив, что 54% ожиданий — это задача максимум, а реальный ожидаемый результат находится в коридоре 42-47%.

Большим плюсом и преимуществом для «Единой России» назвал участие добровольцев в предварительном голосовании и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это не повышает рейтинг партии здесь и сейчас, а работает в перспективе. Кроме того, на пользу «Единой России» служит внешнеполитическая ситуация. 

«Что создает дополнительные шансы и преимущества для „Единой России“ и позволяет ей уверенно смотреть в будущее? Во-первых, это усиливающее внешнее давление на РФ, что всегда создает патриотическое настроение. Кроме того, „Единая Россия“ начала процесс подготовки праймериз совместно с очень хорошо зарекомендовавшим себя волонтерским движением „Мы Вместе“. Это тоже большой „шаг в плюс“, в перспективе рейтинговый», — заявил эксперт, подчеркнув, что «Единая Россия» выглядит в целом сильнее политических оппонентов.

Партия власти «вполне может взять конституционное большинство» — это связано не только с «вялостью других партий», но и с уровнем ответственности, который на себя взяла «Единая Россия» в ряде социально-экономических решений, отметил директор Центра политической̆ конъюнктуры Алексей Чеснаков. 

«Другие партии скрылись и перестали воспринимать это как важную повестку для стратегии развития страны. В этом смысле «Единая Россия ведет себя как ответственная партия. При этом лишается возможности разумного, рационального популизма, которые необходимы для любой политической партии, начинающей избирательную кампанию», — считает политолог. 

Он убежден, что действующая власть должна играть в паре с «Единой Россией», предоставляя ей некоторые дополнительные возможности. «Ничего плохого в этом нет», — резюмировал Алексей Чеснаков.

«Эта избирательная кампания станет для «Единой России» кампанией проверки на прочность. Страна только начинает выходить из ситуации, связанной с пандемией. Люди обеспокоены за свое будущее, их волнуют перспективы завтрашнего дня. И в этом смысле они ждут от власти ответа – что будет с экономикой, с медициной. Закрепятся ли новые формы образования, которые не всем подошли.

Все это для участников политического процесса в стране – большие вызовы. И справится с ними тот, кто сможет дать ответы на запросы общества. При этом «Единая Россия» с большой долей вероятности сохранит свои позиции в парламенте. Несмотря на кажущуюся усталость избирателей, ей удается держать руку на пульсе запросов общества. И ее действия во время пандемии – поддержка волонтерского движения, инициирование и принятие законов по защите и поддержке уязвимых категорий жителей – это наглядно показывают. В то же время, думаю, есть шансы увеличить свое представительство в парламентах и у системной оппозиции. Если они смогут вовремя сориентироваться и предложить людям реальную повестку», - считает профессор Самарского университета, профессор исторических наук Михаил Леонов.

Во многом успех партий, по мнению экспертов, на выборах будет зависеть от того, как они смогут адаптироваться к меняющимся настроениям в обществе. По данным соцопросов ИНСОМАР, люди готовы к выходу из пандемийной повестки и устали от нагнетаемого негатива. Сейчас россияне концентрируются на личных экономических страхах — риск заразиться коронавирусом находится далеко не на первом плане. Кроме того, люди относятся к власти утилитарно и патерналистски, желая понять, чем она сможет помочь здесь и сейчас. Речь идет даже о том, что та или иная политическая сила сможет сделать в период избирательной кампании, а не после. Кроме того, соцопросы показывают высокий уровень запроса на прямой контакт с властью. Ответом избирателю, считают политологи, стало открытое предварительное голосование «Единой России», участвовать в котором может любой гражданин, а условия для регистрации в качестве кандидата просты.

Единый день голосования в 2021 году состоится 19 сентября. Избиратели определят восьмой состав Государственной думы. Кроме того, в субъектах пройдут выборные кампании регионального и муниципального уровней, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

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