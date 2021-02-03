«Единая Россия» запускает общественный мониторинг строительства спортивных объектов в регионах

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Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», — сказал он.

Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.

«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов — в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

В конце января Правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов - выделения средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия». Вместе с Кабмином партия работала над подготовкой главного финансового документа страны. На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году - как в городах, так и в сельской местности. Комплектации ФОКОТов определены с учетом климатических зон. В «северных» регионах установят хоккейные коробки, в южных, где снега мало или почти нет, вместо них будут построены площадки для летних видов спорта — баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер рассказал, что в настоящий момент Самарской области выделено 40 миллионов рублей на строительство двух спортивных объектов. Эти деньги пойдут на возведение физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в селе Дубовый Умет Волжского района и в Нефтегорске.

«В прошлом году знаковым событием для партппроекта стал запуск нового ФОКОТа в Куйбышевском районе. Спортивный объект уже стал центром притяжения активной молодежи и жителей микрорайона Сухая Самарка. Сданы в эксплуатацию спортивные объекты в Кинель-Черкассах, Подбельске и Похвистнево, где на средства партпроекта произведена реконструкция школьных спортзалов. Один из них просуществовал без ремонта 38 лет и находился в очень плачевном состоянии. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Появление новых объектов на спортивной карте региона поможет поддержать в наших детях тягу к здоровому образу жизни», - отметил Роман Балтер, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"