«Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении

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В ежегодной партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тысяч человек.

«Коробка храбрости» - большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей - поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«То, что каждый год количество участников нашей акции растёт, делает её по-настоящему народной. Нам это даёт дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения «Коробки храбрости», вовлекать в неё ещё больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого «подарить игрушку» становятся участниками социально важного проекта», - подчеркнул он.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи. Основные площадки разместили в региональных приёмных и штабах общественной поддержки «Единой России».

«Эта трогательная акция напоминает нам о важности сострадания и поддержки. Каждая игрушка из “Коробки храбрости” не просто радует ребёнка, помогает перенести сложное, зачастую, болезненное лечение, но служит маленьким символом силы и надежды. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал акцию и помог детям», – отметила председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Она привезла подарки в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

«Мы, врачи, знаем, как важно создавать позитивные моменты в сложный период лечения. Эта акция — пример того, как простые, но искренние жесты способны приносить радость и укреплять дух маленьких пациентов», - сказал научный руководитель онкоцентра Александр Румянцев.

В Самарской области «Коробки Храбрости» собирали во всех местных отделениях партии и в Штабе общественной поддержки «Единой России». Подарки для самых смелых детей передавали депутаты Госдумы, секретари первичных отделений, активисты «Молодой Гвардии Единой России». Все подарки для юных пациентов в ближайшие дни передаются в детские стационары и процедурные кабинеты детских больниц. В Сызранском районе подарки детям за храбрость и терпение дарили Шарик и Кот Матроскин, а в поликлинике № 3 Ленинского района областной столицы на следующей неделе маленьких пациентов после процедуры будет ждать с презентами Снегурочка, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"