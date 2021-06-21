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Дубасова: Планы техобновления и кадрового укрепления здравоохранения озвученные на XX съезде партии амбициозны, но выполнимы

21 июня 2021 15:39
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На реализацию программы медицинской реабилитации после коронавирусной инфекции государством будет выделено 100 миллиардов рублей.

На реализацию программы медицинской реабилитации после коронавирусной инфекции государством будет выделено 100 миллиардов рублей.

«Как отметил глава государства, работу в этом направлении необходимо развернуть «широким фронтом» в ближайшее время. Путин добавил, что многие россияне столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса, и последствия инфекции до сих пор изучаются: после выписки вероятно развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваниях, а не только проблемы с пораженными легкими победитель предварительного голосования «Единой России».

В своём выступлении на пленарном заседании съезда Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к партийцам: подключить "Единую Россию", особенно на местах, к реализации программ по здравоохранению».

Уровень доступности здравоохранения в регионах отличается. А нам нужны здесь высокие общие стандарты на всей территории страны», - подчеркнул глава государства.

 Уже в ближайшее время Партия "Единая Россия" вместе с Правительством запустит программу медицинской реабилитации, на реализацию, которую будет выделено не менее 100 млрд рублей. Это колоссальные средства для отрасли здравоохранения! За последние годы врачи, медсёстры, фельдшеры показали свою незаменимость на местах. Такой уровень поддержки – еще и высокая оценка сложной, но важной работы, которую ведут представители медицины по всей стране», - прокомментировала выступление Президента на Съезде партии главный врач «Самарской городской больницы №7, победитель внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» Анна Дубасова.

Теги: XX съезд Дубасова

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