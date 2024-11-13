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Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.

«Самарская область — один из крупнейших научно-производственных центров не только ПФО, но и России. Здесь успешно реализуется вся линейка инструментов поддержки науки и образования: национальные проекты «Образование», «Наука и университеты», федпроект «Профессионалитет» и другие. В самарских вузах и СПО обучается почти 200 тысяч студентов. Правительство России всецело поддерживает стремление главы региона по формированию среды для их комфортного обучения, работы и жизни. Важнейшим проектом является создание в Самаре при поддержке нашего Президента Владимира Путина межвузовского кампуса. Новый объект призван стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения исследователей из России и из-за рубежа. Ключевая цель — обеспечить технологическое лидерство страны», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил о ключевых аспектах реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса IT-направления.

«Проект строительства межвузовского кампуса крайне важен для нашего региона. Он позволит обеспечить нас высококвалифицированными кадрами для ключевых отраслей, станет драйвером развития научно-образовательного потенциала и промышленного потенциала региона, драйвером развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Рассчитываем, что благодаря появлению современного университетского кампуса к нам будут приезжать молодые и талантливые ребята со всей России, которые будут оставаться здесь жить и работать», — отметил Вячеслав Федорищев.

Как сообщил глава региона, до конца ноября запланировано заключить договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса с жилым комплексом на 5000 мест.

Отдельное внимание уделено вопросам наполнения кампуса и его дальнейшей эксплуатации, привлечения сильных индустриальных партнеров и взаимодействия с ними, комплексного развитии территории и ее транспортной доступности.

«Поддержка науки, образования, подготовка молодых кадров — важнейшая часть программы социально-экономического развития Самарской области, которую мы сформировали вместе с жителями региона», — отметил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области