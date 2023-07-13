Дмитрий Азаров: «В Сызрани очень много людей талантливых и небезразличных к судьбам Родины»

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В Сызрани прошел форум партийного актива местного отделения партии «Единая Россия», в котором принял участие секретарь реготделения Дмитрий Азаров. Участниками форума стали партийные активисты, лидеры общественного мнения, члены общественных и волонтерских организаций, представители ТОС и старшие по домам.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров подчеркнул важность проведения встреч с участием активистов первичных и местных отделений регионального отделения партии, на которых обсуждаются вопросы развития территорий. Всегда заметна и значима роль сызранцев в развитии города и региона.

«Сызрань – город самобытный, со своим характером, – отметил секретарь реготделения. – И этот характер есть у каждого жителя. В зале, я уверен, собрались люди неравнодушные к судьбе своего города, своего региона, люди, готовые решать задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной. Вы всегда откликаетесь на самые актуальные запросы и проблемные вопросы людей. В Сызрани очень много людей талантливых и небезразличных к судьбам Родины».

Секретарь реготделения напомнил партийцам, что вместе с жителями города удалось многое сделать в Сызрани за последние годы. Об этом сказал и секретарь местного отделения «Единой России», глава Сызрани Анатолий Лукиенко.

«Несмотря на объективные сложности и вызовы экономики, за последние пять лет в Сызрани произошли масштабные перемены. Конечно, это наши новые набережные: Кремлевская и Монастырская. Сейчас мы планируем строительство третьей – Ильинской набережной. Первая набережная была открыта всего лишь 3 года назад. И сегодня с уверенностью можно сказать, что благоустройство береговых территорий исторического центра, позволило исполнить мечту нескольких поколений жителей Сызрани», – отметил Лукиенко.

Он подчеркнул, что в городе совместными усилиями решаются многолетние проблемы в сфере экологии, транспорта, ЖКХ, благоустройства, образования, здравоохранения.

«Уверен, что положительные перемены продолжатся, ведь именно они служат вектором стратегического развития города и региона в целом», – сказал Анатолий Лукиенко.

Участие в форуме приняли представители различных сфер деятельности, но всех их объединяет желание и дальше менять город к лучшему. «За последние годы горожане убедились, что активность многих жителей, их желание участвовать в локальных, но очень важных проектах, имеет результат. Уверен, что все вопросы буду решаться сообща, в тесном понимании и взаимодействии. Это основа нашей работы», – сказал Анатолий Лукиенко.

Депутат городской думы, директор Сызранского медико-гуманитарного колледжа Лола Касымова отметила, что за последние годы осуществлены масштабные преобразования, направленные на повышение доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, для жителей городского округа Сызрань. Значительные результаты были достигнуты в сфере здравоохранения – ремонтируются и строятся новые объекты, в рекордном объеме закупается медицинское оборудование, обновляется парк специализированного транспорта.

Секретарь реготделения Дмитрий Азаров отметил, что сегодня с учетом темпов развития сферы здравоохранения крайне важно решать кадровый вопрос.

Сызранский медико-гуманитарный колледж готовит молодых специалистов, которые потом работают в городе и на территории Самарской области.

«В этом году выпустили 249 выпускников, 70% остаются работать в городе, остальные – в области. Мы гордимся, что практически никто за пределы области не уезжает», – рассказала Лола Касымова.

Директор по персоналу АО «ТЯЖМАШ» Сергей Володченков рассказал о развитии промышленного сектора в Сызрани, существующих мерах поддержки предприятий, открытии в городе новых производств.

«Сегодня уровень в безработицы в Сызрани ниже, чем в среднем по области. В городе зарегистрировано 350 ищущих работу, при этом вакансий 2662. Рад, что мы, в том числе совместно с «ТЯЖМАШ», планомерно работаем по созданию новых рабочих мест», – сказал Дмитрий Азаров.

Алексей Тараканов, заведующий кафедрой «Информатика и системы управления» филиала СамГТУ в Сызрани, рассказал о реализации национального проекта «Образование».

«За последние 5 лет при поддержке Правительства Самарской области активно развивается система дополнительного образования детей и работа с талантливой молодежью. Для этого открываются точки роста, кванториумы, точки кипения. Дети и молодежь активно привлекаются к науке», – сказал Алексей Тараканов.

Победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель некоммерческой организации Василий Фомин, отметил изменения, которые происходят в городе в части благоустройства, в том числе благодаря реализации программы «СОдействие» в Сызрани. Так, с 2018 года в городе по программе при содействии жителей благоустроено 13 общественных пространств и пять дворовых территорий, в том числе парки, скверы, спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха.

Тему социальной поддержки военнослужащих-участников СВО и их семей затронула руководитель Главного управления социальной защиты населения Западного округа Светлана Исакова.

«Со слов военнослужащих им очень нужна и важна наша общая поддержка. И даже простое слово «спасибо» из детского письма придает им силы для приближения Победы», – отметила она.

Светлана Исакова рассказала о реализации программы по поддержке участников СВО и их семей «Возвращение» в городе и поблагодарила Дмитрия Азарова за искреннюю поддержку сызранских семей военнослужащих.

Дмитрий Азаров еще раз напомнил партийцам, что помощь военнослужащим – не только гражданский, но и человеческий долг. Он отметил, что регулярно встречается с земляками в зоне СВО и никогда не слышал от бойцов, что их семьи остались без внимания. «Бойцы наши знают, что о них помнят здесь на самарской земле каждую минуту. Это придает им сил и уверенности, дает возможность сконцентрироваться на главной задаче – защите Родине», – сказал Дмитрий Азаров.

В ходе форума партийного активва обозначили сызранцы и проблемы – снос расселенного аварийного жилья, вопросы достройки Сызранской соборной мечети и восстановления памятников исторического наследия города. Были затронуты транспортные проблемы, работа ЖКХ, экологические аспекты развития города.

Секретарь реготделения «Единой России» напомнил народную истину, что «под лежачий камень вода не течет», и поблагодарил сызранцев за активность в отстаивании интересов своих земляков.

«Масштабные проекты, которые удалось реализовать в Сызрани, конечно, и при поддержке федерального бюджета, программ и национальных проектов, которые были инициированы нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным – Президентом страны, были бы невозможны без вашей энергии, инициативы, вашего желания творить добро и обустраивать родную землю», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Секретарь реготделения «Единой России» подчеркнул: только объединяя усилия людей, можно и добиваться результатов.

«Те изменения, которые происходят в городе, происходят в первую очередь благодаря вам. Давайте вместе с людьми определим приоритеты и настойчиво будем работать на результат, на достижение поставленных городским сообществом целей. Люди это оценят, – сказал Дмитрий Азаров. – Я всех вас благодарю за ваше неравнодушие, за вашу активность и понимаю, что с такой командой мы справимся с любыми задачами и вызовами, с любыми сложностями, которые нам будут конструировать наши недруги. Мы все преодолеем, станем сильнее и победим», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"