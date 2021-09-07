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Дмитрий Азаров поручил начать отопительный сезон в Самарской области раньше обычного

7 сентября 2021 22:43
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Губернатор поставил главам муниципалитетов сложную задачу - подготовиться к отопительному сезону к 10 сентября.

Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что поставил главам муниципалитетов сложную задачу - подготовиться к отопительному сезону к 10 сентября, передает sova.info.

Дмитрий Азаров рассказал о масштабных темпах перекладки тепловых сетей:

- Износ сетей огромный, и я, как человек, который сам в коммуналке работал и в городском хозяйстве, очень хорошо понимаю, какое состояние по износу инженерных сетей есть. Что помнят за мою работу главой города - что набережную сделал вспоминают. А то, что в два раза мы увеличили темпы перекладки тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, этого не так помнят, потому что не так видно. Но зимой мы вспоминаем, если что-то не так. Последовательно занимаюсь, настойчиво этой работой, в том числе убеждая наши инженерные и сетевые кампании, наших монополистов в том, что это делать необходимо. Есть и результат. В текущем году мы переложим 70 с лишним километров тепловых сетей. Это на 31 километр больше, чем в прошлом. 

Глава региона отметил, что это очень непростая работа, в том числе работа тарифная:

- Тарификации, формирования инвестпрограммы, вопросы поиска дополнительных инвестиций. Мы создали для этого дополнительные условия, и вот такой объем перекладок сетей сегодня происходит. А это значит, стараемся то отставание по "недоремонтам" так называемым (в ЖКХ их так называют часто), которое десятилетиями копилось, сегодня преодолевать, и нам это удается. Если говорить про сети водоснабжения, - 73,5 км сетей. Это на 44 километра больше, чем в прошлом году. А прошлый, опять же, был рекордным за последние годы. Но мы эту цифру практически удвоили.

Глава региона пояснил, что таких темпов в последние 40 лет не было:

- Вот это абсолютно точно. Вот такие темпы обновления коммунальной инфраструктуры мы сегодня проводим. Хочу вам сказать, что попросил своих коллег, министра, посмотреть, где подобные темпы есть в других регионах.

По словам Дмитрия Азарова, к таким субъектам относятся Москва, Санкт-Петербург. Но, как он заметил, и численность населения, и территории там гораздо больше.

- Эта работа не так заметна, как новые общественные пространства, которым мы вместе с жителями нашей Самарской области радуемся. Новые дворы, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, открытые спортивные площадки, детские сады и школы. Эта работа не так заметна и не так благодарна. Но сегодня, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех тружеников, настоящих тружеников ЖКХ, энергоснабжающих организаций, за огромную работу, которую они проводят.

Губернатор в этом году я поставил небывалую задачу - к 10 сентября быть готовыми по отопительному сезону:

- Почему я поставил столь ранние сроки? У нас идет третья волна коронавирусной инфекции и, к сожалению, не за горами сезонный грипп. Кстати, мы начали вакцинацию по гриппу, и прошу жителей региона очень внимательно к этому отнестись. Напомню, у нас в прошлом году 60 % населения было вакцинировано. И ни одного случая гриппа не было. Вот эффективность российских вакцин. Но понимая, что эти сезонные заболевания и заболевания коронавирусной инфекцией мы можем получить в одно время и в одном месте, допустить при понижении температур еще и холодные квартиры нельзя. Поэтому еще подчеркну: до 10 сентября - небывалые сроки.

Дмитрий Азаров отметил, что эта новость была не из радостных для муниципальных чиновников и коммунальных компаний:

- Но еще раз подчеркну: мы должны быть готовы к худшему сценарию. Чтобы, если будет резкое понижение температур, пораньше дать тепло в наши дома. Кстати, по социальным объектам готовность есть. Понятно, что будем следить за температурным режимом. Но точно дадим в этом году тепло пораньше. С каждого главы муниципального образования лично спрошу за это. Мы помогли всем муниципалитетам. Кое-кому и ноги переставили, за них работу сделали. Теперь осталось дожать ситуацию, осталось несколько дней.

 

Фото:   администрация Самары

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