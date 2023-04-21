Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области приоритетные задачи развития региона

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В День местного самоуправления, 21 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции принял участие в съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», куда входят все главы городов, районов и сельских территорий региона.

Губернатор поздравил руководителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив их непростую каждодневную работу, которая направлена на повышение качества жизни земляков.

«Прежде всего, желаю вам доброго здоровья. Сила нам с вами понадобится для преодоления всех сложностей, которые нам искусственно создают, для достижения всех целей и задач, которые мы вместе с жителями определили на территории нашего региона», – обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил о том, что накануне проведения съезда Ассоциации Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по местному самоуправлению, во время которого он отметил значимость прямого диалога муниципальных органов власти с гражданами.

Дмитрий Азаров отметил: местное самоуправление – это важный уровень публичной власти. «Именно вам, как и вашим предшественникам, приходится решать самые насущные задачи людей, которые ставят граждане нашей страны по каждому конкретному населенному пункту. Помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи – это очень ответственная, сложная и нужная работа. Я хочу вас поблагодарить за труд», – обратился губернатор.

Руководитель области отметил работу и значение Ассоциации как площадки для обобщения накопленного опыта по самым различным вопросам, для выработки рекомендаций и предложений, требующих дополнительной проработки и внимания со стороны региональной и федеральной власти. «Могу заверить вас, что я лично, Правительство Самарской области видят в вашем лице надежных партнеров в нашей общей работе на благо жителей региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Перед всеми органами власти – от местных до федеральных – стоит общая задача: развивать нашу страну, укреплять экономику, социальную сферу, улучшать качество жизни людей. Для этого у нас есть действенные инструменты: приоритетные национальные проекты, инициированные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти, вместе с людьми. Мы с вами обязаны работать единой командой, и рад, что в последние годы это получается».

Дмитрий Азаров сравнил работу органов МСУ и Правительства региона с экипажем корабля: «Мы с вами — как команда на корабле, которой надо благополучно прийти в пункт назначения. И решение этой задачи зависит от каждого члена экипажа, от нашей общей слаженной работы. Можете быть уверены, что мы всегда поддержим ваши действия в защиту интересов людей, в интересах социально-экономического развития муниципальных образований и Самарской области в целом».

Глава региона отметил, что на текущем этапе развития страны перед всем многонациональным российским народом стоит самая главная задача – Победа в специальной военной операции. Он добавил: важно, чтобы все общество понимало суть и значение происходящих событий. «Нам не оставили выбора, нам пришлось встать на защиту людей Донбасса, на защиту суверенитета и безопасности нашей страны. Чтобы победить, мы должны сделать эту битву поистине всенародной и на фронте, и в тылу. Вся история России учит нас тому, что наша сила в единстве. Победа куется не только на полях сражений. Мы должны четко следовать заветам прадедов: «Все для фронта, все для Победы». Каждый из нас своим трудом, своей поддержкой нашего Президента, нашей армии приближает Победу. И очень важно, чтобы органы местного самоуправления в этой ситуации работали особенно организованно и эффективно, чтобы они укрепляли социальную стабильность в обществе, единство народа», – заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор еще раз акцентировал внимание глав городов, районов и сельских территорий на оказание помощи защитникам Отечества и их семьям. «На территории нашего региона эта работа выстроена с первых дней специальной военной операции, – отметил Дмитрий Азаров и поблагодарил коллег за работу в этом направлении. – Нам надо ежедневно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы помочь, подсказать, позаботиться, иногда работая на опережение, потому что наши земляки – люди скромные и не всегда обращаются за помощью и поддержкой. Мы на основании внедренного в нашем регионе социального паспорта должны предугадывать иной раз те проблемы, с которыми та или иная семья может столкнуться».

В регионе уже выстроена системная работа по поддержке бойцов и членов их семей. По инициативе губернатора была разработана программа «Возвращение», благодаря которой каждый участник СВО, его родные и близкие могут получить помощь в сферах медицины, образования и трудоустройства. Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта программа должна дополняться новыми предложениями, идеями и мерами поддержки, которые признаны успешными в городах и районах области.

«Каждый наш боец на фронте, каждая семья военнослужащего должны чувствовать нашу благодарность, выражающуюся в нашей заботе и в конкретных мерах по поддержке семьи. И муниципальные органы власти, которые находятся ближе всего к людям, наладили эту работу», – отметил губернатор.

В помощь – созданный по поручению Президента страны государственный фонд поддержки специальной военной операции «Защитники Отечества». «Для полноценной реабилитации, социальной адаптации мы объединим усилия фонда и нашей региональной программы «Возвращение». Коллеги, мы с вами обязаны дать нашим военным крепкий, надежный, преданный и сплоченной тыл, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Когда мы едины, мы способны решать любые задачи, убежден так будет. Мы знаем, наше дело правое и Победа обязательно будет за нами».

Председатель Ассоциации, глава Самары Елена Лапушкина выступила с основным докладом, в котором обобщила итоги работы органов муниципальной власти за прошлый год. Она отметила, что вся работа руководителей на местах нацелена на достижение национальных целей, реализацию нацпроектов и программ в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина и главы региона Дмитрия Азарова.

По словам Елены Лапушкиной, в прошлом году главы городов и районов области сосредоточились на решении вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. «С февраля 2022 года в целях оказания гуманитарной помощи при активном участии органов местного самоуправления направлено более 125 гуманитарных конвоев с продуктами питания, строительными материалами, бытовой химией, одеждой, медицинскими препаратами», – рассказала Елена Лапушкина. Также муниципалитеты самым активным образом включились в реализацию проекта «Возвращение», который родился в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, был представлен Президенту России и уже известен во многих регионах страны. «Муниципальные образования делают все необходимое, чтобы встретить ребят, которые возвращаются из зоны боевых действий, помочь организовать необходимую реабилитацию и досуг», – отметила глава Самары.

Муниципальные образования серьезные надежды возлагают на решение ряда наболевших вопросов на федеральном уровне. Важнейшим инструментом для донесения информации стала заработавшая в начале этого года платформа «Муниципальный диалог». Главы городов и районов Самарской области подали наибольшее количество инициатив – более 12 тысяч, обогнав с большим отрывом другие регионы. Каждое предложение взято в отработку профильными ведомствами.

«Несмотря на напряженную обстановку, муниципалитеты занимались решением важных социально-экономических задач, участвовали в реализации национальных проектов. Муниципальные образования не всегда выступали заказчиками работ по строительству и ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, но были активными партнерами областных министерств, Губернтора в этой работе. Хочу подчеркнуть, что созданные, отремонтированные и модернизированные в рамках нацпроектов объекты являются драйверами развития территорий муниципальных образований и точками роста для разных сфер жизни городов и сел», – отметила Елена Лапушкина.

В регионе активную поддержку властей получают общественные инициативы. Неизменно большую популярность у жителей имеет Губернаторский проект «СОдействие». Это программа так называемого инициативного бюджетирования, когда средства идут на решение тех задач, которые обозначили сами жители. По данным 2022 года, в рейтинге, сформированном Центром Инициативного Бюджетирования Минфина России, Самарская область находится на 3 месте по Российской Федерации по количеству реализованных проектов инициативного бюджетирования. Важность именно такого подхода вчера в ходе заседания Совета по МСУ неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.

«Наша организация совместно с региональными органами власти все последние годы проводила обучающие семинары с жителями по разъяснению механизма участия в программе», – рассказала Елена Лапушкина. За шесть лет реализации Губернаторского проекта (2017-2022 гг.) на конкурс поступило около 2000 общественных проектов, из них более половины были реализованы. Общий размер субсидии, направленный из областного бюджета по поддержанным инициативам за 6 лет, составил более 1 млрд 250 млн рублей. Количество участников по прошедшим конкурсам составило более 110 тысяч человек, а число благополучателей – почти 1,5 млн граждан.

Елена Лапушкина поблагодарила губернатора и Правительство за то, что в непростых условиях 2022 года региональная власть дополнительно поддержала муниципалитеты. В прошлом году из областного бюджета местным бюджетам были предоставлены стимулирующие дотации почти на 4 млрд. 630 млн. рублей. Вместе с тем, и сами муниципалитеты работали над повышением доходов. Так, например, власти на местах провели большую работу по учету объектов строительства, что позволило пополнить налоговую базу.

Также многие муниципальные образования участвовали в различных конкурсах для получения субсидий и грантов. Только за счет гранатовой поддержки в местные бюджеты удалось привлечь порядка 300 млн. рублей.

Многие городские округа заявились на федеральные конкурсы и успешно представить свои проекты. Например, городской округ Новокуйбышевск одержал победу в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города», получив средства в размере 282 млн. рублей. Победы во Всероссийском конкурсе также одержали Октябрьск, Похвистнево и Кинель.

Еще одно направление работы муниципальных команд — взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, помощь в подготовке заявок на получение средств Фонда президентских грантов. С каждым годом количество заявок растёт, как и общая сумма привлекаемых на территории региона средств Фонда. В прошлом году общая привлеченная социально ориентированными НКО сумма приблизилась к 300 млн. рублей.

Прошедший год, по мнению председателя Ассоциации, прошел под знаком объединения усилий в решении общегосударственных задач. Она подчеркнула, что губернатор и Правительство региона могут рассчитывать на слаженную работу в этот непростой период. «Мы понимаем стоящие перед нами задачи и в полной мере осознаем свою ответственность. Работа муниципальных образований Самарской области и в дальнейшем будет строиться на принципах открытости перед населением, самоотдачи и максимальной эффективности использования выделяемых ресурсов», – резюмировала глава Самары.

Губернатор поблагодарил Елену Лапушкину за содержательный доклад, в котором отражены достижения, проблемные вопросы, требующие дополнительного внимания, а также предложения, направленные на развитие муниципалитетов. «Это доклад не просто Главы города или председателя Ассоциации, это доклад настоящего государственника, члена Государственного Совета России», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе заседания Ассоциации главы городов, районов и сельских поселений выступили с рядом предложений, которые направлены на поддержку инициатив местных жителей, в том числе по благоустройству территорий, ремонту и строительству новых социальных и инфраструктурных объектов. Состоялся предметный, партнерский диалог.

Говоря о развитии территорий, преображения их облика, губернатор предложил в каждом муниципалитете проработать гостевые маршруты, чтобы подчеркнуть неповторимый облик и историю городов, районов и сельских поселений. Дмитрий Азаров поручил создать соответствующие комиссии или советы, которые бы занялись разработкой отдельной программы, рассмотрев вопросы территориального планирования и пространственного развития.

«У нас действительно есть дороги, улицы, где наибольшее количество и наших с вами земляков перемещается, и гости бывают. Давайте в первую очередь эти территории комплексно приведем в порядок. Речь уже не идет только о том, чтобы дорогу поправить и сделать пешеходную зону. В том числе, речь идет и о документах стратегического развития этих территорий», – отметил губернатор.

Также руководители территорий поддержали выдвижение Дмитрия Азарова на пост губернатора на предстоящих выборах.

Глава Приволжского района Евгений Богомолов поблагодарил Губернатора за внимание к вопросам развития сельских территорий, возможность работать во благо родной земли. «Мы с вами, Дмитрий Игоревич, знакомы около 30 лет. Вы все делали и продолжаете делать для своей большой и малой Родины. Наш регион вы возглавили в непростой период. За эти несколько лет регион прошел испытания ковидом и сейчас проходит, как и в целом вся наша страна. Вместе с тем, изменения, которые происходят в Самарской области, в том числе, в моем родном Приволжском районе, просто поражают. Появляются новые объекты здравоохранения, образования, дороги. Я рад тому, что в нашем районе при вашем личном участии активно ведутся работы по возрождению мелиорации, орошением сегодня охвачено уже 26 тысяч гектаров. Преображается и наша областная столица. Развязки, которые появляются в Самаре, помогают избежать пробок, которые были. Многое сделано. Рад тому, что вы готовы участвовать в выборной кампании этого года. Я и мои земляки поддерживаем это решение. Мы будем делать все необходимое, чтобы и впредь вам помогать во всех делах, которые вы инициировали», – обратился он к руководителю региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил главу района за добрые слова и победный настрой, необходимый для решения ключевых задач по развитию территорий и Самарской области в целом. «Именно с таким настроем мы и должны сейчас трудиться, вдохновляя людей на новые свершения и победы – каждый на своем рабочем месте», – отметил губернатор.

Глава с.п. Новый Буян Елена Тихонова также обратилась к Главе региона от всех жителей со словами поддержки: «Мы видим, сколько Вы делаете на благо нашей Самарской области и на благо нашего Красноярского района. Думаю, каждый житель видит, насколько преображается наша губерния. Мы видим это на всех тех территориях, которые мы возглавляем. Мы готовы поддержать Вас в этих выборах, и я думаю, что победа будет за нами».

Дмитрий Азаров, обращаясь к Елене Тихоновой, напомнил, что в русском фольклоре Буян – это сказочный остров-град. «Давайте постараемся работать так, чтобы действительно люди жили в Новом Буяне, как в современной сказке. Успехов вам», – пожелал губернатор.

Глава городского поселения Суходол Сергиевского района Илья Беседин от лица своих земляков поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь и поддержку военнослужащих, в том числе мобилизованных и их семей.

«В такое непростое время, когда проводится специальная военная операция, как никогда важна консолидация нашего общества во имя одной цели – во имя Победы. Мы благодарны вам за всецелую поддержку участников специальной военной операции, – обратился Илья Беседин. – Вы лично принимаете участие в помощи нашим бойцам, их семьям, сами неоднократно бывали в зоне проведения СВО, помогая нашим ребятам, обеспечивая их всем необходимым. Хочется сказать, что население всего региона ощущают эту поддержку. Победа будет за нами, потому что за нами правда».

Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил жителей Сергиевского района за решимость и настрой на Победу, который и поможет преодолеть все сложности.

Илья Беседин работает в должности главы городского поселения меньше года. Губернатор поинтересовался у него, каковы первые впечатления и ощущения от работы на муниципальной службе. «У вас должен сформироваться широчайший кругозор, ведь когда ты работаешь на уровне местной власти, отвечаешь, что называется, за все, – это, конечно, очень непросто. Я очень надеюсь, что у вас и у ваших коллег, которые пришли на муниципальную службу недавно, будет появляться ценный опыт. А главы городов, районов и поселений, которые работают уже много лет, готовы делиться своими знаниями и советами», – сказал Дмитрий Азаров.

Глава Суходола ответил, что год был интересный и насыщенный в плане обретения нового опыта: «Я начал понимать, как система работает изнутри, и что необходимо жителям, чтобы чувствовать заботу со стороны представителей органов местного самоуправления».

Губернатор пожелал ему успехов и выразил надежду, что приход профессиональных, энергичных управленцев на муниципальный уровень позволит достигать всех поставленных целей и задач, и будет соответствовать запросам населения в каждом конкретном поселке, районе и городе.

Глава Хворостянского района, Почетный гражданин Самарской области Виктор Махов поблагодарил губернатора за поддержку муниципалитетов, внимание даже к небольшим населенным пунктам, заботу о людях, целенаправленную работу на благо Самарской области: «Я главой работаю с 1991 года. Мне есть с чем сравнивать. Таких темпов социально-экономического и инфраструктурного развития никогда не было».

Глава региона подчеркнул, что благодаря совместной работе всех уровней власти удалось заложить экономический базис, основу для дальнейшего развития. Это позволило достойно пройти испытания в период самого активного распространения коронавируса, позволяет и сейчас воплощать все намеченные планы, несмотря на санкционное давление. «Для экономики региона – это серьезный урон. Тем не менее, мы его достойно прошли и справились. Не могу вам сказать, коллеги, что самое сложное позади. Вы, как люди опытные, понимаете, что санкции еще будут докатываться, и влияние этих ограничений, ряд которых был принят еще в прошлом году, на экономику региона начинаем ощущать в последние месяцы. И в этом случае только полная мобилизация, командная работа и может приводить к результату, как это было в предыдущие годы», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он поблагодарил всех глав муниципалитетов за совместную работу и достигнутые результаты, которые заметны каждому жителю Самарской области. «Только сообща мы можем воплощать в жизнь намеченные цели и задачи. И нам это удается», – добавил глава региона.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил работу всех руководителей на местах, отметив их вклад в решение вопросов людей. «К вам обращаются со своими нуждами, проблемами, от вас ждут их оперативного решения и внимательного отношения к инициативам и просьбам. Действительно, местное самоуправление – это самый близкий уровень власти к людям, на котором каждодневно решаются наиболее важные вопросы развития территорий, – отметил спикер областного парламента. – Именно поэтому показателем эффективности работы органов местного самоуправления должны стать оценки, даваемые населением».

Председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер отметил слаженную работу органов местного самоуправления с губернатором, Правительством региона, общественными объединениями. «Особенно это проявилось в период проведения специальной военной операции, когда потребовалась поддержка наших защитников и их семей. Сейчас происходит своеобразная мобилизация гражданского общества, СВО сплотила людей, – подчеркнул Виктор Сойфер. – Дмитрий Игоревич в своем выступлении правильно отметил, что неправильно думать, что сложности у нас позади. На самом деле впереди еще очень много нерешенных вопросов. И все мы настроены на то, чтобы проблемы решались. Уверен, что мы приложим все силы для того, чтобы Победа была за нами».

В завершении заседания Ассоциации Дмитрий Азаров еще раз акцентировал внимание глав городов, районов и сельских территорий на необходимости оказания постоянной помощи и поддержки военнослужащих и членов их семей. «Во всех муниципалитетах ведется сбор гуманитарной помощи, которую мы отправляем бойцам. Я получаю эти благодарности непосредственно на линии фронта. Рад слышать высокие оценки вашей активности и глав муниципальных образований, общественных объединений, НКО. Эта работа должна быть продолжена», – подчеркнул Губернатор.

Он добавил, что при формировании гуманитарной помощи необходимо учитывать сезонные характеристики. Так, например, окопные свечи в летний период в зоне проведения СВО нужны меньше, чем зимой. «Попросил бы это учитывать, чтобы гуманитарная помощь, которую вы направляете, действительно была востребована. Всегда в своей работе мы идем от запроса самих бойцов и воинских начальников», – отметил глава региона.

В зоне постоянного внимания должны быть семьи военнослужащих. С ними нужно работать на опережение, исходя из данных, отраженных в социальных паспортах. Так, если ребенка в ближайшее время нужно направить в детский сад, то этот вопрос нужно урегулировать заранее, оказать необходимое содействие. Тоже самое касается получения образования в школе, техникуме или вузе. «Подходят сроки капремонтов домов, наступают весенние работы, в том числе в огороде, наверняка, какая-то помощь нужна. Коллеги, давайте переходить к следующему этапу, – обратился Дмитрий Азаров к руководителям муниципалитетов. – Важно двигаться дальше: проактивно предлагать людям наши услуги, помощь и, конечно, выстраивать работу с создаваемым федеральным фондом, понимать, как он будет работать уже на начальном этапе».

Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления. Дмитрий Азаров подчеркнул: «Нам ни в коем случае нельзя пропустить какие-то изменения, которые, на наш взгляд, могут негативно сказаться на развитии, устройстве местного самоуправления».

Руководитель области напомнил слова Президента страны, озвученные в рамках проведения Совета по местному самоуправлению: «Местным всегда виднее, что улучшить». «Коллеги, нам на родной земле, вам конкретно в вашем муниципалитете, районе, селе, городе виднее всегда что улучшить, что и как сделать. Из этого и надо исходить. Мы можем посоветоваться и принять решение, потому что мы здесь живем, мы люди местные, мы лучше понимаем запрос населения. Решения действительно должны способствовать улучшению жизни людей», – заявил Дмитрий Азаров. Именно на это, прежде всего, нацелена работа всех глав муниципалитетов региона.

Отдельно губернатор затронул вопрос подготовки кадров, напомнив о тех возможностях, в том числе, представленных президентской платформой «Россия – страна возможностей». Руководитель области также предложил внимательнее относится к успешным практикам других регионов и городов страны. Так, он предложил предметно изучить опыт проекта «Малая Родина – сила России», направленный на популяризацию родного края. Его концепция была озвучена Президенту Владимиру Путину в ходе заседания Совета по развитию МСУ.

«Уверен, что большое количество элементов, из которых строится этот проект, формируется, мы с вами уже реализуем, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы сами готовы делиться опытом, лучшими практиками, коих в нашем регионе много, и, я уверен, с не меньшим усердием и радостью мы готовы брать на вооружение лучший опыт других территорий, наших коллег из муниципалитетов и субъектов Российской Федерации. Тем более что, конечно, на вооружение мы будем брать только лучший опыт».

Резюмируя свое выступление, губернатор пожелал коллегам крепости духа, победного настроя, силы и воли в достижении целей, поставленных Президентом, национальным лидером, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, а также в решении задач, которые каждый день ставят жители региона. «Эти задачи являются для нас, безусловно, первостепенными. Именно для решения этих задач мы с вами и работаем», – заявил Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО