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Дмитрий Азаров на совещании с руководителями силовых структур региона  обсудил вопросы противодействия терроризму и экстремизму

21 июня 2021 17:47
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«Есть вопросы, которые требуют нашего дополнительного внимания и проработки», – обозначил предмет встречи Дмитрий Азаров.

21 июня Дмитрий Азаров, начальник областного управления ФСБ России Андрей Акулинин, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, начальник регионального ГУ МВД РФ Александр Винников и исполняющий обязанности руководителя областного Следственного управления Следственного комитета РФ Александр Оськин во время встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, обеспечения законности и правопорядка, безопасности жителей региона.

Все эти вопросы обсуждались на прошлой неделе во время рабочих поездок Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и полномочного представителя Президента страны в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, а также заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина.

«Есть вопросы, которые требуют нашего дополнительного внимания и проработки», – обозначил предмет встречи Дмитрий Азаров.

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров заседание

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